Hijo de Gustavo Quinteros le responde con todo a Zavala: “Pesa mucho la camiseta del más grande”

Cristián Zavala no tuvo la continuidad que esperaba en Colo Colo. El atacante no pudo destacar en el conjunto albo, club al que llegó por su gran actuación de la mano de Deportes Melipilla. Sin embargo, tras su salida, el ariete terminó disparando contra el entrenador Gustavo Quinteros, aludiendo que no le había permitido sumar los minutos que creía necesarios en los partidos.

“Hay muchas cosas que no entiendo. Nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más”, lanzó en diálogo con DirecTV tras ser presentado como nuevo refuerzo para Curicó Unido.

“Ya tengo 23 años, si no estoy jugando es difícil ser parte de la selección y yo quiero volver a eso, estar en la selección y jugar”, prosiguió el futbolista.

Luego se fue directo contra el DT albo. “Esperé la conversación con Quinteros, cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dio”.

La respuesta a Zavala

Una de las personas que cuestionó las palabras del ahora exjugador colocolino fue el propio hijo de Gustavo Quinteros, Sebastián, quien aprovechó una publicación en la cuenta de Instagram del medio Dale Albo para expresar su punto de vista.

“Siempre la culpa es del DT”, manifestó de entrada, acompañando el mensaje con un emoticon de una persona tapándose la cara con una mano. Luego, complementó su visión sobre el tema en una nueva respuesta.

“¿El DT que más juveniles de Colo Colo usó en los últimos años quién crees que es? Hizo debutar infinitos juveniles y les dio la oportunidad a todos. No sólo eso, con él se valorizaron muchos, como Vicho Pizarro, Solari, Rojas y ahora Thompson”, agregó.

Por último enfatizó que “Todos tuvieron su oportunidad y el que se mantuvo jugando es porque entrena bien y se merece jugar. Pesa mucho la camiseta del más grande de Chile”, cerró Sebastián Quinteros.

Nueva oportunidad

Después de que se concretara la llegada de Cristián Zavala a Curicó Unido, el futbolista reconoció que entre los aspectos que lo llegaron a escoger el club está el hecho de que “quiero buscar continuidad en Curicó, me motivó jugar la Copa Libertadores”.

También indicó que “me siento querido, la gente está muy ilusionada con el equipo y se identifican mucho. Tuve una gran bienvenida de todos en el club, fue como estar en casa”.

“Ya tengo mi mente puesta en mi nuevo equipo, hoy (ayer) entrené con el grupo, estoy listo para estar el viernes”, complementó en alusión al duelo que deberán sostener contra Audax Italiano este viernes por el Torneo Nacional.