Zavala repasa a Quinteros tras su salida de Colo Colo: “Hay muchas cosas que no entiendo; hice un buen partido con la U y después no fui citado más”

Cristián Zavala ya tiene nuevo equipo. El atacante se incorporó en calidad de préstamo a Curicó Unido, procedente de Colo Colo, club en el que batalló por destacar, pero finalmente las expectativas no se cumplieron. El jugador había llegado al Cacique tras una gran temporada en Deportes Melipilla, situación que no pudo repetir en el conjunto albo. Ahora, tras sumarse a su nuevo plantel, expresó algunas palabras en torno a su salida de Macul.

En diálogo con Directv, el nuevo refuerzo de los torteros comenzó expresando sus deseos para la presente temporada: “Quiero buscar continuidad en Curicó, me motivó jugar la Copa Libertadores”. Posteriormente, manifestó de forma inmediata su confusión ante los pocos minutos disputados con los albos, a pesar de su buen rendimiento en algunos pasajes de la temporada: “Hay muchas cosas que no entiendo. Nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más”.

Siguiendo con su preocupación por jugar, comentó que: “Ya tengo 23 años, si no estoy jugando es difícil ser parte de la selección y yo quiero volver a eso, estar en la selección y jugar”.

El exjugador de Colo Colo dijo que se sintió feliz durante su estadía en el club, sin embargo, solo pudo hablar con el estratega de los albos cuando cerró su salida hacia el conjunto de La Granja: “Espere la conversación con Quinteros, cuando le dije que me iba a préstamo me dijo las cosas que debía mejorar. Quizás no se dió”.

Posteriormente, Zavala reflexionó acerca de su salud mental y del momento que vivió siendo jugador del Cacique: “Sigo con psicólogo, sigo mejorando y con gente que me hace bien. Quizás no era el momento de estar en Colo Colo, lo sentí como una pasión, pero esto me va a servir mucho. Tuve la posibilidad de levantar dos copas”.

A la hora de conversar sobre su recibimiento en Curicó, el extremo se mostró motivado y feliz: “Me siento querido, la gente está muy ilusionada con el equipo y se identifican mucho. Tuve una gran bienvenida de todos en el club, fue como estar en casa”. Finalmente, para sentenciar agregó: “Ya tengo mi mente puesta en mi nuevo equipo, hoy entrené con el grupo, estoy listo para estar el viernes”.

Curicó Unido jugará este viernes 3 de febrero frente a Audax Italiano por el Campeonato Nacional. Los torteros vienen de perder por 3-1 contra Universidad Católica en la fecha más reciente, sin embargo, en su debut vencieron por la mínima a Coquimbo Unido. Adicionalmente, el 21 del mismo mes comenzarán su aventura internacional en la Copa Libertadores, enfrentando a Cerro Porteño en una llave de ida y vuelta.