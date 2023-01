El insólito lamento de Gustavo Quinteros tras goleada sufrida por Colo Colo: “No fuimos superados futbolísticamente para tanta diferencia”

Hay preocupación en Colo Colo. El Cacique perdió por 5-1 frente a O’Higgins en Rancagua, un resultado impensado luego de golear a Copiapó en el debut. Claro que Gustavo Quinteros, técnico albo, asegura que una caída era predecible. “Perder es algo que podía pasar, no por esta cantidad de goles, pero nos estamos rearmando”, aseveró a la transmisión de TNT Sports.

El estratega, de todas formas, atribuye el marcador a yerros propios, y no a méritos del cuadro celeste. “Cometimos errores en los goles, pero no fuimos superados futbolísticamente para tanta diferencia. No marcamos bien y cada vez que llegaban nos hacían un gol”, analiza.

Fue un encuentro atípico el disputado en El Teniente, a falta de media hora para el final, los albos ganaban por la mínima, pero en la recta final se desmoronaron. De todas formas, el argentino-boliviano sostiene que incluso estando en ventaja se vieron mal. “No jugamos bien en el primer tiempo. Llegamos una vez o dos, deberíamos tener más ocasiones”, dice.

En esa línea, el adiestrador da sus claves del cotejo. “En el segundo tiempo nos ganaron los duelos, nos tiraron centros y nos hicieron goles tontos”, son sus palabras al respecto. Pero además recalca en un punto, una caída, para él, era esperable: “Podíamos perder, estamos con muchos jugadores nuevos. Ahora debemos trabajar, cuando tengamos todo el plantel a disposición debemos evitar estos errores”.

La falta de plantel preocupa en Colo Colo. Claro que Quinteros no habla de posiciones especificas, pese a insistir en las fallas defensivas. “No porque falte un central vamos a sufrir así. El partido anterior lo ganamos y jugaron los mismo jugadores, no es solo una posición”, agrega.

Para finalizar, el DT insiste en que la salida de jugadores luego del título de 2022 afectó negativamente a su plantilla. “Debemos trabajar mucho para agarrar el nivel futbolístico que teníamos antes de que se fueran casi todos los jugadores. Hoy tuvimos solo a tres de los del año pasado, de los que eran titulares”, cierra.