Técnico de Darío Lezcano se resigna a su fichaje en Colo Colo: “Me dicen que se va, que quiere irse”

Desde que Juan Martín Lucero abandonó el estadio Monumental y dejó perplejos a los dirigentes de Blanco y Negro, Colo Colo busca con urgencia a un goleador. Y si bien Leandro Benegas hoy ocupa esa vacante, Gustavo Quinteros no cederá en su deseo de tener a otro artillero de calidad entre sus dirigidos,

Por lo mismo, el nombre de Darío Lezcano ronda con fuerza el reducto de Macul y el paraguayo envía señales inequívocas de que quiere venir. O para ser exactos, fue su actual directo técnico en el FC Juárez, Hernán Cristante, quien deja claro sus intenciones.

“Hay una realidad. Es probable que Darío, mañana, ya no esté con nosotros. Para mí fue muy complicada la semana, porque no lo estaba contemplando. Hoy me estaban diciendo que se va, él quiere irse. La gente que tengo que tomar en cuenta es la que quiere quedarse”, asegura el estratega argentino.

Y sus declaraciones llegaron justo tras la derrota de su escuadra ante las Chivas de Guadalajara por 2-1 y la inquietud de la prensa de ese país por no darle titularidad al futbolista de 32 años, puesto que pasa por un gran momento: en los últimos tres partidos ha marcado tres goles y es una de las figuras de la escuadra azteca.

Por lo mismo, este lunes será una jornada clave para las negociaciones entre ambas partes, ya que en el David Arellano reconocen que están contra el tiempo para sellar la contratación de un centrodelantero.

“Lamentablemente estamos a la espera de alguna respuesta y de situaciones que tienen los jugadores en otros clubes. Nos inquieta porque se nos agota el tiempo”, dijo Daniel Morón durante esta semana.

Días que no fueron buenos para el gerente deportivo del actual campeón del fútbol chileno pues tuvo un importante revés en el caso de Lucero, Es que pese a que intentaron impedir que el argentino no jugara por Fortaleza, club que lo fichó pese a que tenía contrato vigente con el Cacique, o al menos eso dicen en el club albo, la FIFA lo autorizó a jugar en el torneo brasileño.

Pase que fue recibido en la noche de este sábado y que sepultó la jugada que el elenco mapuche hizo en la ANFP para que no enviaran el CTI del transandino a su nueva institución.