El Milan, otro rechazado: Darío Osorio tampoco quiso ir al Red Bull Bragantino pese a una millonaria oferta

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Darío Osorio ya le había dicho que no a una oferta extranjera. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

La oferta del equipo italiano no ha sido la única que desechó el joven canterano de la U, ya que hace un par de semanas también le dijo que no a la escuadra brasileña que puso US$ 5 millones por su carta.