“Nos dijo que iba a volver; luchó hasta el final”: los emotivos recuerdos que deja Claudia Schüler, la emblema del hockey césped nacional

Las primeras horas de este lunes no fueron fáciles de enfrentar para el mundo del deporte nacional. El fallecimiento de Claudia Shüler (35 años), estrella del hockey césped nacional e integrante clave de Las Diablas en el último Mundial de la especialidad, causó una serie de reacciones de pesar. A la deportista se le había detectado una metástasis en el hígado y en otras partes de su organismo en agosto de 2022 justo después de haber participado en el Mundial de España y Países Bajos, donde las Diablas consiguieron una participación histórica.

Con más de 230 partidos internacionales por la selección chilena, se transformó en un emblema del hockey chileno. De hecho, su actuación en el último Mundial de la especialidad en 2022 permitió que Las Diablas consiguieran el 13° lugar de la competencia, logrando dos triunfos contra Irlanda y Sudáfrica.

También fue clave en los Juegos Panamericanos de enero de ese año, donde atajó todos los penales a Estados Unidos, permitiéndole a Chile acceder a la Copa del Mundo e ingresar a la final del torneo, que al final terminó en manos de Argentina.

“Claudia es la mejor arquera de América, y para mí, del mundo. Es una crack”, dijo en ese momento Constanza Palma, capitana de Las Diablas.

Sus inicios

Los inicios de Schüler en el mundo del hockey comenzaron casi por casualidad. Debido a que sus hermanos concurrían al Club Manquehue a practicar el deporte, ella terminó sumándose por copiarles, según reconoció en una de las entrevistas que concedió.

Otro punto a considerar es que sus primeros movimientos sobre el terreno de juego se dieron como defensa o delantera, pues la posición de arquera en la que terminó destacando, no era de su gusto por el tipo de equipamiento que se debe utilizar. Aunque cuando le encontró el gusto al arco, su carrera dio un impulso significativo.

Su primer encuentro con la selección se dio en 2004 y pudo disputar en 2005 el Mundial Junior en Chile para luego, al año siguiente, ingresar a la selección adulta. Allí, a nivel Panamericano, fue reconocida en su posición y consiguió el premio a mejor portera en tres ediciones consecutivas: 2009, 2013 y 2017.

El gran cambio

Sin embargo, en medio de la exitosa carrera llegó algo inesperado que terminó afectando la salud de Schüler. En octubre de 2021 sintió un dolor en el ojo izquierdo. “Se me ponía rojo solo el ojo izquierdo y se me hinchaba el párpado. Fui a ver a un doctor, que creía que era alergia, y después tuvimos una gira a Europa en noviembre y a la vuelta vi a otro doctor, porque volví a tener esos episodios y me dolía”, señalaba hace algunos meses a El Deportivo.

Tras los exámenes de rigor, la guardameta se enteró de la presencia de un melanoma en el momento en que Las Diablas se preparaban para los Panamericanos que de igual modo pudo disputar por el rápido tratamiento al que se sometió. “Quizás no dimensioné la magnitud de ese tumor y lo que me estaba pasando”, reconoció.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Claro que la situación empeoró en agosto de 2022: “Me estaba haciendo un examen de rutina, una resonancia de abdomen, y en ese chequeo apareció que tenía metástasis en el hígado y en otras partes. También tenía que hacerme un chequeo en el ojo izquierdo. El tumor se había reactivado. Era algo que no me esperaba, porque, en teoría, el tratamiento que hicimos en enero había sido efectivo y los exámenes habían salido bien”.

“Fue difícil de digerir. Pero desde el primer momento me puse a buscar las alternativas de tratamiento y darle para adelante”, agregó, dando muestras de su capacidad luchadora.

Debido al tratamiento, la seleccionada nacional debió enfrentar una serie de cambios físicos. “El cambio en mi cuerpo ha sido radical. Me fui dando cuenta de cómo se me fueron los músculos. Más encima, venía de un proceso de entrenamiento súper fuerte por el Mundial, estaba muy bien físicamente, y de un momento a otro no solo fue dejar de entrenar, sino que dejar de consumir los suplementos y proteínas y ver cómo se me iban desinflando los músculos”, detalló.

Y a eso se sumó el hecho de haber perdido el ojo izquierdo como una forma de mantener a raya el cáncer. “Fue súper duro. A veces uno dice que es algo estético o secundario, pero ha sido difícil asimilar ese cambio en mi cuerpo”, confesó en la misma entrevista que concedió a este medio.

Además, en la oportunidad no eludió que a veces pensaba en la muerte, aunque su foco estaba puesto en vencer al cáncer. “No lo hemos conversado con mis papás o con mi familia, pero con la Javi (su pareja) a veces lo hemos hablado. Yo tampoco lo pienso. He pensado todo el tiempo en que me voy a recuperar y mi foco es eso”.

Su última aparición

Hace poco, el pasado 18 de marzo, en medio de una actividad para reunir fondos para su tratamiento organizado por el Club Manquehue, Claudia Schüler tuvo la posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones su experiencia. Fue su última aparición en público. En una clínica, arqueros y arqueras de todo Chile asistieron para compartir con la seleccionada.

“Ya pasó más de una semana de uno de los eventos más increíbles que he podido vivir. La clínica de arqueros organizada por @hockeychiledamas donde tuve el gusto de poder aportar con algunos detalles, fue simplemente perfecta de principio a fin!”, expresó Schuler el domingo, recordando la experiencia de una semana atrás.

“Ver a tantos arqueros y arqueras de diferentes edades, motivadísimos ejecutando los ejercicios con todas las ganas y alegría. Todos vestidos con una polera con mi nombre y el número 1 atrás. Yo estaba sin palabras, sólo sonreía mientras Diego (Amoroso) me explicaba cada una de las estaciones”, continuó.

“Muchísimas gracias mis Diablas queridas, adorado Staff, son la mejor 2da familia que se puede tener en esta vida. Simplemente tengo el corazón llenito y contento gracias a ustedes”, cerró.

El dolor de las Diablas

Este último contacto de Schüler con porteros en formación fue uno de los aspectos más destacados por quienes compartieron con la jugadora. “Lamentablemente, es un desenlace que uno no quiere aceptar, pero que estaba dentro de las posibilidades. Claudia, como persona, siempre fue una luchadora, una deportista de tomo y lomo toda la vida en su historia deportiva. Muy aguerrida, de su equipo, muy líder, por eso fue muchas veces capitana de Las Diablas. Una jugadora muy comprometida con el deporte de equipo. Muy creedora de los valores del deporte y de lo que el deporte en sí genera en las personas”, comentó Andrés de Witt, presidente de la Federación Chilena de Hockey Césped.

“Siempre fue muy autoexigente, íntegra y comprometida. Ella literalmente decía ‘hay que sacarse la cresta y dejarlo todo en la cancha’ y ella fue la más férrea demostración de eso”, agregó.

Sobre su legado en Las Diablas, De Witt resaltó que Schüler se transformó en un emblema para la actividad: “Una huella fundadora. Ella se convirtió en una referente de algo que cuando comenzó no existía el concepto y ella se transformó en el gran ícono de Las Diablas con todo su desarrollo. Se convirtió en una profesional dedicada en un mundo donde casi no hay profesionales en esto. Jugó con mucho éxito en la liga alemana y junto a otras jugadoras llevaron a Chile al mejor nivel”.

“La mejor demostración es que ella en los Panam Cups del año 2022, en la definición de shoot outs, atajó los cinco. Algo que la inmortalizó a ella, a Las Diablas y que nos dio la clasificación al Mundial”, añadió.

A su vez, destacó el impacto que tuvo en el evento realizado el 18 de marzo. “Llegaron más de 80 arqueros en formación. Ella ya estando muy postrada por su tratamiento de cáncer asistió. Ahí está su legado: la Claudia Schüler de hoy se transformaron en 80 Claudia Schüler de mañana”, detalló.

Por su parte, desde el cuerpo técnico, el asistente técnico de Sergio Vigil, Diego Amoroso, se mostró muy acongojado por la noticia. “Estamos muy dolidos. Es difícil, muy difícil. Ella es una luchadora, sin duda. Si tuviese que ponerle un nombre, es eso, una luchadora. Lo demostró como jugadora y como persona. La clínica de la semana pasada la organizamos con las chicas, tuve la suerte de participar. Ella también participó en la construcción de esta clínica y se hizo a su manera”, expresó.

“Ella quería seguir luchando, absolutamente. Hasta tuvimos una charla posterior a la clínica y ella mencionaba que iba a volver. Ese es el reflejo de su visión, porque luchó hasta el final”, reveló.

Manuela Urroz, en tanto, explicó: “Me tocó compartir muchos años con la Clau, más de 15. Era muy alegre, muy disciplinada, muy estudiosa, muy talentosa. Por eso mismo fue elegida la mejor arquera de América durante tantos años”.

“Esto es un golpe fuerte, muy fuerte. En esa semifinal contra Estados Unidos en la que atajó los penales nos terminó llevando al Mundial. Es muy fuerte despedir a una amiga, a una referente de Las Diablas. Su legado es eterno”, añadió sobre el impacto de la portera en la selección.

“Inspiró a muchos arqueros, a valorar esta posición. Fue una de las principales referentes de esta generación, que hemos logrado hartas cosas. Ella dejó un legado muy grande. Ella siempre dijo que Las Diablas eran su segunda familia. Por eso siempre estuvo muy conectada con nosotros. Si bien no pudo participar en los Odesur y la Nation Cups, ella siempre nos escribía, apoyaba al staff, siempre estuvo muy cerca”, concluyó.