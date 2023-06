Enfrentado con la dirigencia y a punto de rescindir contrato: el complejo presente de Lucas Pratto en Vélez

Dicen que las segundas partes no son buenas. Para Lucas Pratto así ha sido en Vélez Sarsfield. El exdelantero de la UC está cerca de despedirse del cuadro albiazul, debido a su escasa productividad goleadora y a su pésima relación con la directiva del club. De acuerdo a los señalado por lo medios transandinos, el cuerpo técnico lo apartó del plantel.

Esta semana, el artillero se reunirá con su representante y la dirigencia del Fortín para analizar su situación. Su contrato finaliza en diciembre, sin embargo, el escenario más probable es la salida anticipada del atacante que volvió en 2021 al José Amalfitani. Sus números han estado lejos de los conseguidos en su primera estadía en la institución. En dos años ha disputado 70 partidos y solo ha anotado en 8 ocasiones.

En la campaña actual, el ex Sao Paulo suma 3 abrazos en 16 enfrentamientos. El equipo de Liniers se encuentra en el vigesimosexto lugar de la tabla, con 18 puntos en 21 partidos. Por suerte para ellos, la AFA eliminó uno de los descensos (con la competencia jugándose). Claro que la crisis no aminora. Hace algunas semanas, Ricardo Gareca, otro emblema, decidió abandonar el club. Si la competencia transandina terminara hoy, Vélez debería definir la permanencia en un desempate con Banfield.

El momento del ariete es complejo. Es tal la tensión en el club, que Pratto le dedicó su última anotación a la hinchada, llevándose las manos a los oídos. Luego tuvo un intercambio con algunos fanáticos, que lo encaraban. “¿Sabes que soy humano, que tengo sentimientos? ¿Sabes si yo estoy feliz? Mira cómo estoy, muerto hace tres meses, si no le ganamos a nadie. ¿Crees que estoy contento? ¿Qué quieres que haga? Yo sé que estoy jugando mal, pero me estoy rompiendo dentro de la cancha”, fue parte de lo que les dijo el ex Atlético Mineiro.

Un pasado mejor

El paso anterior de Lucas Pratto por Vélez fue entre 2012 y 2014, donde anotó 43 dianas en 128 partidos, exhibiendo un porcentaje de conquistas mucho más alto. A sus 35 años, el nacido en La Plata vive uno de los momentos más complejos de su carrera. Atrás quedan los días en que conquistó la Copa Libertadores con River Plate, anotando en ambas finales ante Boca Juniors.

Lucas Pratto, en su período en Universidad Católica. Foto: Ernesto Zelada/Xpress Media/AgenciaUNO

El periplo de Pratto en el fútbol ha sido distinto a la mayoría, puesto que demoró algunos años en explotar. El Oso, como es apodado, se formó en la escuadra Xeneize. Sin embargo, las escasas oportunidades lo hicieron pasar a Tigre. Luego recaló en FC Lyn Oslo, de Noruega, y en Unión de Santa Fe. Recién a mediados de 2010, cuando aterrizó en San Carlos de Apoquindo, lograría su consolidación. En la UC sería campeón nacional y un pilar fundamental en la campaña estudiantil en la Copa Libertadores 2011, donde los dirigidos por Juan Antonio Pizzi llegaron a cuartos de final.

Después vendría un paso en falso en Italia, sus días alegres en Vélez Sarsfield, un buen pasar en Brasil, dividido entre Atlético Mineiro y Sao Paulo, hasta llegar al momento cumbre de su carrera: cuando fue adquirido por el equipo de Marcelo Gallardo a cambio de 10,8 millones de dólares. La transferencia causó polémica en su momento, debido al alto precio, pero finalmente llevó réditos deportivos al Monumental. Antes de su retorno al José Amalfitani, tuvo una breve vuelta en el Feyenoord de Países Bajos.