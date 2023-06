Alexis Sánchez, con un ojo en Francia: Marcelo Gallardo rechaza la banca del Marsella

Marcelo Gallardo no llega al Olympique de Marsella. El Muñeco rechaza la propuesta del club francés, que lo tenía como prioridad en la búsqueda del nuevo DT, tras la partida confirmada de Igor Tudor. El ex River Plate era la primera opción de Pablo Longoria, presidente del equipo, ya que su propuesta va en la línea de lo que busca el club. Sin embargo, el estratega no se sentiría conforme con lo propuesto por la institución.

De acuerdo a lo expuesto en Argentina, más allá de la duración del contrato (dos años) y las cifras de dinero, Gallardo quería armar un plantel que le permitiera avanzar algunas fases en la Champions League, algo que se ve lejano para los equipos de la Ligue 1, exceptuando al PSG y su poderío económico. La negativa del transandino es observada con atención por Alexis Sánchez, quien también busca desafíos de primer nivel para la temporada entrante. Su renovación sigue en veremos.

Claro que el Muñeco no era la única opción en la carpeta del Marsella. También asoman como opciones Vincenzo Italiano y Andoni Iraola. El primero es el actual entrenador de la Fiorentina, institución a la que dirige desde 2021, con un 56 por ciento de rendimiento. Mientras que el español viene saliendo del Rayo Vallecano, donde salió con un 47% de productividad.

Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja.

Un Alexis crítico

En una temporada, Alexis Sánchez se convirtió en un emblema dentro del Olympique. El formado en Cobreloa fue el goleador de los focenses en el curso 2022/23 y en Marsella su renovación es un tema primordial. No obstante, el tocopillano aún reflexiona en torno a su futuro y en los últimos días se ha mostrado crítico de algunos momentos vividos a lo largo del año.

“Este final de temporada creo que hubo partidos que teníamos que ganar, comernos al rival. Nos tiene que servir de experiencia a mí y al equipo. A mí me gusta la presión, cuando las cosas son difíciles y sacar personalidad. Si fuera todo fácil no sería lindo vivir”, señaló hace algunos días a los canales oficiales del club.

El nombre del ex Colo Colo vuelve a tomarse los portales europeos. El PSG le ha sondeado, tal como informó El Deportivo hace algunas semanas. También hay interés de la Juventus, donde lo espera Igor Tudor, el técnico que le sacó el mejor rendimiento en mucho tiempo en Francia. Hay otros destinos que también se le han abierto, como Arabia Saudita. Además, hace algunas jornadas, el artillero buscó acercarse al Arsenal, recibiendo un portazo por parte de Mikel Arteta.