Chile contra la historia: la Roja busca su primer triunfo como visita frente a un grande de Sudamérica

Chile se mide ante la historia, de nuevo. Los dirigidos por Eduardo Berizzo inician las Eliminatorias en un reducto donde el elenco nacional jamás ha sumado más de una unidad. De hecho, son tres las tres selecciones de Sudamérica a las que nunca ha podido vencer en condición de visitante. El debut es en Montevideo, ante Uruguay. Los otras dos naciones inexpugnables para la Roja son evidentes: Argentina y Brasil.

Los números indican que la Selección ha disputado 90 partidos oficiales contra los denominados tres grandes del cono sur. Entre amistosos, Copas América y clasificatorias, el resumen es de 21 empates y 69 derrotas. Un panorama desolador. El detalle contra Uruguay es de siete paridades y 21 tropiezos. En la capital charrúa, donde se han jugado todos los choques en ese país, el Equipo de Todos ha hecho 22 goles y le han convertido en 67 ocasiones.

Rival Partidos Ganados Chile Empates Ganados rival Goles (F/C) Argentina 32 0 7 25 21/77 Brasil 30 0 7 23 18/75 Uruguay 28 0 7 21 22/67 Total 90 0 21 69 61/219

Cinco de las igualdades que la selección chilena ha rescatado en tierra uruguaya han sido el encuentros de carácter amistoso. O sea, solo dos veces ha podido salir con puntos en certámenes. Ambas por el mismo marcador: 2-2. Una fue en 2007, en un recordado encuentro por Eliminatorias, donde Marcelo Salas vivió su última gran jornada con la casaca roja. La otra, 40 años antes, en la Copa América de 1967 (o Campeonato Sudamericano, como se denominaba a la competencia en ese entonces)

Así y todo, muchos de estos enfrentamientos han tenido a la pierna fuerte como condimento agregado. Aunque también hay otros donde la superioridad de la Celeste fue más sostenida. Independiente de la diferencia, los incidentes, dentro y fuera de la cancha, suelen aparecer.

Expediciones traumáticas

El proceso rumbo a Qatar 2022 también arrancó en Uruguay. Ese día es recordado por la polémica que significó el penal no cobrado por Eber Aquino cerca del final, que pudo haber decantado la balanza en favor del combinado que en ese entonces era comandado por Reinaldo Rueda. Finalmente, un gol de Maximiliano Gómez en el tiempo añadido significó la victoria charrúa.

La Roja llegaba con una serie de bajas que hicieron que el optimismo no reinara en la previa. Sin embargo, fue un partido parejo. Luis Suárez abrió la cuenta, desde los 12 pasos, a los 39′. Luego, a los 54′, Alexis Sánchez puso la paridad transitoria. La controversia se instaló a los 88′, cuando un centro de Víctor Dávila dio en la mano de Sebastián Coates. La imagen era evidente, pero el juez, por recomendación del VAR, desestimó la idea de ir a revisar la imagen al monitor. La indignación tomó ribetes institucionales, ya que la ANFP, presidida por Pablo Milad, quien llevaba meses en el cargo, buscó que se sancionará al silbante paraguayo.

La mano de Sebastián Coates en el duelo de 2020.

Las últimas tres visitas a Montevideo han sido complejas. Cinco años antes de la mano de Coates, la escuadra de Jorge Sampaoli aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en un clima más hostil del habitual. Meses atrás, la Roja había borrado a la Celeste de la Copa América, en un encuentro recordado por el dedo que Gonzalo Jara le introdujo en el trasero a Edinson Cavani. Por eso el enfrentamiento era de los más esperados de esa jornada.

Sin embargo, en Chile, lo futbolístico terminó quedando en un segundo plano. Mientras los jugadores eran goleados en el césped del Centenario, Sergio Jadue abandonaba Santiago y tomaba un avión rumbo a Estados Unidos. El expresidente de la ANFP se iba y no volvería jamás al país. “Me voy a ir con mis hijos, de vacaciones, un par de meses”, aseveró el calerano antes de embarcar. Lo cierto es que iba a Norteamérca a declarar como testigo protegido del FBI. A ochos años del momento, sigue sin ser condenado.

Sergio Jadue, en el aeropuerto de Santiago. Foto: Víctor Pérez/AgenciaUNO

La experiencia previa en Uruguay fue igual de traumática. El 11 de noviembre del 2011, Claudio Borghi tuvo saltar con una formación diferente a la que tenía en mente a la hora de hacer la nómina. A 72 horas de la disputa ante los adiestrados por Óscar Washington Tabárez, un grupo de jugadores llegó tarde y bajo los efectos del alcohol a Juan Pinto Durán. El DT los desafectó y se vio obligado a cambiar su planificación.

El plantel sintió la baja de los futbolistas sancionados y tuvo una de sus peores presentaciones. Fue 4-0 para los bicampeones del mundo, con cuatro conquistas de Luis Suárez. Hace algunas semanas, Waldo Ponce recordó un duro encontrón que tuvo con Gary Medel en ese compromiso. “Me empezó a putear por un gol que no había sido culpa mía, sino de él. Pero este niño vino a echarme la espantada, me llegaba hasta el pecho el enano, y me recriminaba”, contaba el exzaguero.

Otro episodio recordado fue en el 2003, cuando los jugadores de la Roja se enfrascaron en una pelea a combos con los charrúas, en el túnel, previo a salir al campo de juego. “Llega (Javier) Chevantón y empieza a tirar los brazos, hasta que choca con el flaco (Rafael) Olarra, un metro ochenta, y le tira un mangazo. Ahí se cierra la puerta y se arma una pelea, mal”, recordaba Rodrigo Meléndez en 2016, para luego agregar que los chilenos ganaron en la trifulca. Claro que en el pasto los abrazos se los dieron los de celeste, con su 2-1.

Centenario de tropiezos

El primer encuentro de la Roja en Uruguay fue en 1916 hace 107 años. Todos los encuentros han sido en Montevideo. Primero en el Parque Central, luego en un recinto que ya no existe: el Parque Pereira. El primero en el Centenario fue en 1942 y desde entonces todos los choques se han llevado en el mítico recinto mundialista.

Está a la vista que las estadísticas son demoledoras. Recién en 1960, Chile rescató su primer empate en tierras orientales. Fue un 2-2 en el marco de la preparación para el Mundial de 1962. La oncena de Fernando Riera logró ponerse en ventaja con un tanto de Leonel Sánchez, luego un doblete de Víctor Guaglianone puso arriba al local, pero el puntero de la U marcó la paridad sobre el final.

Arturo Vidal, en el estadio Centenario. Foto: Andrés Pérez/Archivo La Tercera

En 12 ocasiones, la selección chilena ha salido sin convertir goles en la principal ciudad del país 15 veces campeón de América. Dos de esos encuentros fueron igualdades. Ambas, de la mano de Luis Santibáñez, quien ha sido el único entrenador del combinado nacional que fue capaz de salir “con vida” en más de una ocasión. Con su tradicional esquema defensivo, Locutín rescató dos 0-0, en 1980 y 1981. Antes, en 1979, había perdido 2-1. Es el estratega que más veces ha visitado el Centenario, estando en el banquillo de la Roja.

En esa línea, hay tres nombres que registran dos duelos dirigidos en Montevideo. Pedro Morales, que perdió las dos veces (1975 y 1985), Orlando Aravena, con dos derrotas (1988 y 1989) y Nelson Acosta, también solo con caídas (1997 y 2000). El resto de los entrenadores visitaron una vez el recinto ubicado en el barrio de Parque Batlle.

En tanto, hay un jugador que lidera de manera exclusiva el listado de presentaciones en tierras charrúas: Rodolfo Dubó. El punitaquino jugó cinco veces con la casaca roja en el Centenario. Detrás de él, irrumpen el defensor Mario Soto y Leonel Sánchez, ambos con cuatro cotejos. Arturo Vidal suma tres y este viernes puede alcanzar la línea de los mencionados. Claudio Bravo posee la misma cantidad de duelos que el volante, pero el guardameta fue excluido de la convocatoria.

Por otra parte, la lista de goleadores es liderada por el ídolo de Universidad de Chile en la época del Ballet Azul. El máximo anotador del Mundial de 1962 convirtió tres dianas ante Uruguay como visitante. Mientras que Marcelo Salas y Orlando Ramírez llegaron a dos conquistas. Alexis Sánchez suma una anotación y este viernes podría haber buscado escalar en esa tabla, pero no viajó con la comitiva nacional, ya que aun no está a punto físicamente.