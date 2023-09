“Tuve que dar explicaciones en el colegio de mi hijo”: Gonzalo Jara recuerda el polémico dedo a Cavani

Gonzalo Jara fue un futbolista clave en los éxitos de la Generación Dorada. El zaguero central, pese a que muchas veces no tenía continuidad en sus clubes, cuando llegaba a calzarse la camiseta de la Roja, solía rendir a cabalidad. Su buen manejo de pelota era una fortaleza que los entrenadores valoraban para poder imprimir el sello que tenía el equipo en aquellos tiempos.

Sin embargo, el paso del defensor por la Selección no solo es recordado por eso. En el partido ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2015, el central introdujo su dedo índice en el trasero de Edinson Cavani. El delantero le respondió con un golpe en la cara, por lo que se expulsado. Si bien no fue un manotazo fuerte, como el ariete ya tenía amarilla, la doble amonestación lo obligó a irse a las duchas.

En ese tiempo, el VAR todavía no era implementado. Recién llegaría a este tipo de competencias dos años después, en la Copa Confederaciones. Como la pelota estaba en otra parte, el árbitro Sandro Ricci solo vio la infracción del artillero. En el campo no había evidencia de lo que reclamaba Cavani, por lo que se tuvo que ir. No obstante, después del partido se viralizó la imagen en la que quedaba claro que el jugador de la selección chilena había provocado al goleador.

Gonzalo Jara, en una conferencia de prensa.

El nacido en Hualpén fue sancionado de oficio y se perdió el resto del certamen continental. Pero hasta el día de hoy le recuerdan la situación. Sobre todo ahora, que está participando en una campaña para promover el examen de próstata. Con una cuota de humor, el futbolista hace un llamado a los varones a realizarse la prueba del antígeno prostático específico.

Claro que no siempre fue un recuerdo del todo positivo. En su momento, Gonzalo Jara tuvo que sufrir con las consecuencias de su acción. Eso sí, él siempre se ha justificado diciendo que es algo que hacía mucho, sin la viralización que él sufrió. En diálogo con el programa Balong Radio, el defensa explica por qué decidió hacer una campaña ahora y contó algunas infidencias vividas tras su suspensión.

“Hoy en día decido hacerlo, porque tiene un rol social importante, pero me lo habían ofrecido antes, estando en México. No lo quise hacer. No pasaba por un tema económico ni nada, sino porque tuvo un trasfondo personal bien fuerte”, explicó al mencionado podcast.

“En esa época que pasó todo, tuve que ir al colegio de mi hijo también. Andaban todos los niñitos, no de mala manera, haciendo ‘Jaritas’. Yo me decía: ‘No, pero cómo’. Mi hijo no entendía, era más chiquitito, pero me llamó la profesora y tuve que explicar que eso no era bueno, que sucedió en una circunstancia de un partido”, complementó.

A la hora de explicar la curiosa infracción, Gonzalo Jara detallaba que dentro del campo suceden muchas cosas que luego no suelen comentarse entre los futbolistas. “Así como se hace eso dentro de la cancha, se dicen mil cosas más. Obviamente ahora quedó ahí, porque se vio y salió, pero eso lo hice yo y 10 mil jugadores más antes de ese partido. Desde lo social y lo familiar, no es que haya sido duro, pero si era algo fuerte. Ahora la gente me lo recuerda con cariño y amor”, añadió.