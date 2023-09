Histórico de Uruguay analiza el complicado arribo de Marcelo Bielsa: “Se están yendo todos los referentes; hasta el que corta el césped”

Rubén Sosa es una leyenda del fútbol uruguayo. Un histórico como los que han quedado al margen del inicio del ciclo de Marcelo Bielsa en la Celeste, una decisión que le ha puesto en el centro de la polémica como un elemento adicional a otras decisiones igual de controvertidas con las que el rosarino ha comenzado a marcar un estilo, tal como lo hizo en su paso por Chile.

El análisis del ex delantero de la Lazio, el Inter y el Borussia Dortmund, parte por una valoración del rosarino como entrenador y, principalmente, como un estudioso de la actividad. “Hay un Bielsa que conoce nuestro fútbol y está con buenas ilusiones de llevar a Uruguay al Mundial y de ganarlo. Esa es la expectativa que genera. Es un entrenador muy estudioso”, sostiene. Luego, da una mirada general del proceso que involucra a todas las selecciones sudamericanas. “Empieza una Eliminatoria distinta. El que queda afuera es espantoso. En mi época clasificaban dos. Ahora van casi todos”, remarca el Principito, entre risas.

Exige respeto

¿Le sorprende que los históricos hayan desaparecido de cuajo de la selección de su país?

Se ve que su método es así, pero por respeto a lo que han pasado Cavani o Suárez tienen que estar. Como pasó en Chile, capaz que no lleguen al Mundial, pero tenemos que agradecerles. Están jugando. Él dijo que iba a hablar con ellos y no lo hizo. Me sorprendió. Es su método, por algo lo contrataron. pero debió tener un poquito de respeto por los ídolos, que nos han dado muchísimo. Creo que se merecen una despedida en estos partidos del comienzo. Una caricia al alma.

¿Cómo definiría el inicio del proceso de Bielsa en Uruguay?

Está en un momento que no sabemos qué pasa. Se están yendo todos los referentes. Hasta el que corta el césped. Es un momento distinto. Pero el que manda es él. Vive adentro. Estuvo en Europa. Por algo lo contrataron y lo dejan hacer todo. Lo que quiero es que Uruguay gane todo. Es lo que espero.

Rubén Sosa, como entrenador de inferiores en Nacional.

¿Se le está dando demasiado importancia?

Los entrenadores dependen de los jugadores. El entrenador puede organizar el vestuario, pero el fútbol es de los jugadores. Es un técnico que ha demostrado, que ha hecho cosas buenas y que, como todos, han tenido momentos malos. Si traes a Guardiola a Brasil y no conoce a los jugadores, va a perder. El fútbol es de los jugadores. Yo no soy entrenador y no quiero serlo, pero tengo claro que tienes que tener a los 25 a full, listos para jugar. Después está el distinto, el que le pega bien a la pelota, a tres dedos, el capitán, el que hace el grupo. El capitán, por ejemplo, tiene que elegirlo los jugadores.

Sin referentes, esa elección va a costar...

No se puede meter a un chico de 20 años a ser el capitán del Borussia Dortmund... o de Uruguay. Estos chicos juegan desde los 18 o los 20 en Europa o hace cinco años en el Madrid o siete en Inglaterra. Eso da cierta tranquilidad. Acá no juegan por el pasaporte, juegan porque saben. Si juegas, el pasaporte no interesa. Vendemos chicos de 18 años a Europa y tienen que rendir y lo hacen. Como se fueron Forlán. Enzo (Francescoli), (Patricio) Aguilera, Suárez, Cavani o yo.

Ambiente complicado

¿Cómo está el ambiente antes del partido con Chile?

Complicado con la prensa. El técnico ha dicho que da la lista cuando quiere, en el último día y la prensa lo critica. Se está jugando un partido entre los periodistas y el técnico. Bielsa es muy particular. Te responde sin mirarte. Te sale con que se va caer la luna y que van a jugar los extraterrestres. Esperemos que gane.

Un periodista le encaró en la conferencia y Bielsa lo enfrentó...

El de Bielsa no es nuestro método. Da pocas notas, una vez por semana, se nos va a Europa por 30 días y le pagamos tanta plata. Para mí no es lo ideal. El técnico tiene que estar en nuestro país. Tiene que hablar con los clubes y los técnicos uruguayos. Estar metido en nuestra tradición, en cómo se puede mejorar lo que tenemos, ver partidos en campitos de cinco mil personas.

¿La exigencia será alta para Bielsa?

Lo que esperamos es que nos vaya bien. Si empieza a ganar, lo aplaudimos. Si no, le vamos a imponer la garra charrúa. Que no nos la quite.

¿Qué sabe de Chile?

Estuve de vacaciones, en Estados Unidos, así que lo he visto poco. Jugar contra Chile siempre nos costó. Jugar allá, sobre todo. Si empatábamos o ganábamos 1-0 estaba perfecto. Y ahora tampoco es como en la época nuestra que jugábamos con Venezuela y le hacíamos cinco Esas diferencias se acabaron Con Chile también. Ha ganado. Ahora está cambiando jugadores y hay que verlos. El estadio va a estar como siempre y se verá quien lo hace mejor.

¿Cómo prevé el partido?

Que sea un 1-0 para nosotros. Como sea. Cuando juegas Eliminatorias en casa, hay que ganar. Y contra Chile es difícil. Es un fútbol como el nuestro, peleador. Capaz que se resuelva en una jugada de pelota parada. En un córner o en un tiro libre.