Rubén Sosa, histórico del cuadro lombardo, discrepa con Zanetti: “A Alexis Sánchez no le dieron el espacio que se merecía en el Inter”

Alexis Sánchez vuelve a las portadas de los medios más importantes de Francia y América. Tras sus grandes actuaciones en Olympique de Marsella, también en la selección chilena en el amistoso ante Paraguay, el chileno volvió a llamar la atención del mundo del fútbol.

A sus 34 años, el Niño Maravilla demuestra que está más vigente que nunca, En su primera temporada en el sur de Francia, el jugador se alza como máximo artillero del cuadro portuario con 16 goles en tres competiciones: 12 en la Ligue 1, dos en la Champions League y otros dos en la Copa de Francia.

Atrás quedaron las postergaciones del técnico de Inter de Milán, su anterior club. La escasa cantidad de minutos que le entregó Simone Inzaghi impidió que el chileno lograra su máxima potencia.

Incluso, el vicepresidente del cuadro italiano, el argentino Javier Zanetti, reconoció a El Deportivo que el tocopillano fue un gran aporte para el elenco lombardo. Sin embargo, también advirtió que “no fue un error dejarlo partir” del club lombardo.

Lo cierto es que en su única temporada con Inzaghi en la banca, pese al poco tiempo en cancha (34 minutos y medio por partido en 39 encuentros), el delantero de todas maneras se las ingenió para anotar nueve conquistas, incluidas la que dio el título de la Supercopa Italiana en el último minuto de la prórroga.

Lo extrañan en Milán

En ese escenario, uno de los históricos del cuadro lombardo, el uruguayo Rubén Sosa, alzó la voz para defender el paso del tocopillano por Appiano Gentile e, incluso, desmintió las palabras del segundo al mando del club lombardo.

En conversación con El Deportivo, el autor de 50 goles en 104 duelos con la camiseta nerazzurra asegura que al chileno no entregaron lo minutos suficientes para demostrar su capacidad.

El uruguayo Rubén Sosa es frecuente visitante del estadio Giuseppe Meazza, la casa de Inter de Milán.

“Alexis Sánchez, a mí, me ha gustado siempre. Es un gran jugador y un tremendo delantero. No es un elemento para estar en la banca”, advirtió el oriental.

Asimismo, el delantero agregó que “a Sánchez no le dieron el espacio que se merecía en el Inter. Es un atacante que aporta velocidad, definiciones, goles, todo…”.

En ese escenario, Sosa no dudó en apuntar a Inzaghi como el principal responsable de las frustraciones del delantero antes de su partida a Olympique de Marsella.

“A veces a los entrenadores no le gustan delanteros determinados y no los ponen. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió con el chileno. En Italia debería haber tenido más partidos, cada vez que ingresó rindió de buena manera”, confirmó el dos veces ganador de la Copa América con la Celeste: ‘87 y ‘95.

Sosa, quien es un frecuente visitante de la disciplina del cuadro lombardo, aseguró que muchas veces había reparado en las constantes ausencias del chileno en el equipo de Via Durini.

“Sánchez no pudo jugar mucho, pero eso ya no era un problema de él. Siempre destacó. Cuando yo estaba en Italia, lo dije ¡Póngalo por favor!... Siempre está cerca del gol, al DT Simone Inzaghi al parecer no le gustaba cómo jugaba”, reconoció el uruguayo, quien jugó en Inter desde 1992 al ‘95.

Y agregó que “yo lo vi algunas veces en la concentración del Inter de Milán. Es un futbolista muy profesional, un atleta, siempre se entrena bien. No se le entregó el espacio merecido, eso es todo”.

Consultado sobre el buen momento que pasa el Niño Maravilla en el campeonato galo, el histórico de Nacional de Montevideo aseguró que no extraña su rendimiento, sobre todo por exitosa trayectoria en las mejores ligas de Europa.

“No voy a descubrir yo las cualidades del atacante chileno. Un delantero muy rápido, es un goleador que triunfó en todos los países que jugó… En Inglaterra, en Italia, ahora en Francia. No lo puedes dejar en la suplencia”, concluyó.

Sin embargo, el exdelantero charrúa insistió en que Simone Inzaghi es el gran culpable de la partida de Alexis Sánchez de la Serie A italiana.

“No sé si Inter ahora lo esté extrañando en este momento. Pero este tipo de situaciones siempre ocurre con los delanteros. No juega, va para otro lado y comienza a marcar, se vuelve goleador. Entonces, ahí te das cuenta de que es el entrenador anterior quien no lo quería”, advirtió Sosa.