Dura sanción para el hincha más conocido de la Roja: el Chapulín no podrá entrar a los estadios por siete años

Haber participado en el funeral del Guatón Carlos, barrista de la Garra Blanca, el 24 de abril de este año, le costó caro a Mario Moreno, el Chapulín, hincha que ganó notoriedad por seguir a la Selección a todas partes del mundo. El fanático recibió una drástica sanción: Colo Colo, el club del que es seguidor, le aplicó derecho de admisión por siete años, por haber estado presente en el rito, que incluyó la invasión al estadio Monumental por parte de varios miembros de la barra brava alba, que integraron una caravana que sobrepasó los débiles dispositivos de seguridad del recinto albo.

“Colo Colo informa a la opinión pública, que a las 13.37 horas de hoy, un grupo de 20 automóviles ingresó al Estadio Monumental amedrentando a los guardias de seguridad ubicados en el ingreso”, informó el club, en esa oportunidad, a través de un comunicado público. La situación se produjo cuando el club popular preparaba la defensa para otra situación controvertida: el enfrentamiento entre violentistas en la tribuna Cordillera durante el encuentro frente a Monagas, por la Copa Libertadores, con la presencia del Ardilla, sobre quien también pesaba la medida que impide el acceso a los recintos deportivos.

Castigado

“Mandé un mail a Blanco y Negro y el jefe de seguridad, Luis Urzúa, sólo me respondió que tenía prohibido el ingreso al Monumental por siete años”, explicó Moreno a Las Últimas Noticias, dando cuenta del castigo que le aplicaron. Ahora está preparando un recurso de protección.

En la misma entrevista, el Chapulín entrega su explicación de los hechos. “El día que llegó al Monumental el Guatón, unos locos dijeron ‘si es el Guatón Carlos, déjenlo entrar’. Yo llegué antes del cortejo fúnebre y me estacioné al frente. Vi que entraron todos y entré. Había un dirigente, Andrés Pacheco, que mandó a guardia, el Tapia, que abriera las puertas y entró la gente con el cajón a la galería Arica. No entré al sector Arica y no bajé con el cajón. Al rato, 10 o 15 minutos, llega don Luis Urzúa, jefe de seguridad de Colo Colo, y empieza a sacar fotos a patentes de los autos”, especifica.

Ahí se produjo un singular diálogo con el jefe de seguridad albo. “Lo saludo y me dijo: ‘tienes tres segundos para irte o te voy a poner 100 años de derecho de admisión’. Le dije a los cabros que había que irse, y me voy. Afuera del estadio había seis carros policiales y dos furgonetas, y la policía nos ve los carnés a todos. Si hubiera participado en desórdenes, carabineros me lleva preso ahí mismo; no hubo fuegos artificiales ese día, así que mal podría yo haber activado uno y sobre el ingreso indebido, a mí me autorizaron a ingresar. Además soy accionista, socio de Colo Colo, abonado, tengo asiento en Caupolicán”, dice, descartando su participación en incidentes.

El Guatón Carlos, cuyo féretro recorrió el Estadio Monumental.

La notificación

La ANFP fue informada de la situación. “El día de hoy lunes 24.04.2023, siendo alrededor de las 13.35 horas, en los momentos en que el guardia Jorge Tapia Varas, rut 16.022.995-0, de servicio en puerta carruajes Marathon 5300, se encontraba en los portones d acceso, sorpresivamente llegaron al lugar un grupo de vehículos, desde los cuales procedieron a amedrentarlo y según su versión amenazarlo e intimidarlo, ingresando en forma violenta en un total de 20 vehículos acompañando el cortejo fúnebre de un barrista fallecido el día sábado 22 de los corrientes”, explica, en una nota formal, Luis Urzúa, el jefe de seguridad del Cacique..

“Acto seguido y una vez vulnerado el acceso al recinto estos ingresaron en forma. Veloz y violenta hacia el sector puerta 13 “Arica” activando elementos fumíferos, donde descendieron de los móviles e ingresaron con el cajón al interior del sector Arica donde procedieron a realizar diversos desmanes y desordenes y activación de pirotecnia”, añade.

El detalle continúa. “Por lo anterior el Jefe de Seguridad se comunicó con el Comisarió de la 46ª Comisaría Macul, denunciando el hecho, el ingreso violento no autorizado, la activación de elementos fumíferos, de pirotecnia, los desmanes y desordenes señalados, solicitando en el mismo acto el auxilio de la fuerza pública con el objeto de restablecer el orden interno, el cual fue aportado oportunamente y que permitió establecer la identidad de los participes, las patentes de los móviles como asimismo se encontraron fuegos pirotécnicos (3 tronadores) que fueron retirados por personas de carabineros COP que apoyaron la situación”.

Lo expuesto constituye la infracción por la que Moreno y el resto de los involucrados no podrán volver a entrar al Monumental por largo tiempo. “Por lo anterior y en atención a que los hechos son conexos a espectáculos de futbol profesional, establecidos en la ley 19.327, se les aplica Reserva del Derecho de Admisión, ( Código 102)”, explica Urzúa en esa comunicación.