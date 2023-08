DT del Orlando City dispara contra Messi y el arbitraje tras caer ante el Inter Miami: “Esto fue un circo”

Óscar Pareja no quedó conforme tras la eliminación del Orlando City de la Leagues Cup, a manos del Inter Miami. De acuerdo a lo que expone, el equipo de Lionel Messi fue favorecido con los cobros del árbitro, Iván Barton, quien, en su criterio, debió haber expulsado al argentino. “Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, expone el colombiano.

El partido fue disputado. Messi, además de ser la figura, al anotar dos goles, se vio enfrascado en más de una discusión con jugadores rivales. Al DT de los Leones no le gustó lo que se vivió en el campo del DPV PNK Stadium. “Creo que tenemos que ser claros. El partido fue luchado por dos equipos y se puede analizar tácticamente, lo que pudo pasar aquí y allá, pero tenemos que empezar con una realidad: el fallo del penal y otros fallos fueron ridículos. Y quiero decir que la atención que lo que tuvimos aquí, con todo lo que está pasando, se transformó en un circo. Hoy fue un circo”, lanza.

Lionel Messi ha tenido un arranque goleador en el Inter Miami. Foto: AP/Lynne Sladky

El estratega sigue con su reclamo y señala que la falta que culminó en el tanto de Josef Martínez, vía pena máxima, no debió ser cobrada como tal. “El penal es increíble. No sé si hubo VAR hoy aquí, porque si vino y tenemos árbitros ahí, tenemos que ser honestos e ir a ver la jugada porque el juego se lo merece. Probablemente, pudimos ser más agresivos con la pelota y vamos a asumir nuestra culpa. Pero, honestamente, estamos decepcionados con el juego. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, dispara.

“La jugada del 2-1 es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso”, enfatiza.

Pese a reconocer que su clásico rival ha mejorado mucho con las incorporaciones de Lionel Messi y Sergio Busquets, el adiestrador en ningún momento dejó de centrar su análisis en lo hecho por el silbante. “Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado”, insiste.

El entrenador masca la rabia tras irse eliminados del certamen. “Lo que pasó hoy (miércoles) en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pudimos hacer más cosas positivas y evitarlo, pero hay que decir las cosas como son. No podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble”, cierra.