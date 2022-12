La cruda confesión de Joshua Kimmich tras el papelón de Alemania del Mundial: “Tengo miedo de caer en un hoyo”

Alemania sufrió en Qatar 2022 una nueva decepción. Tras quedar eliminados en la fase de grupos de Rusia 2018 la esperanza del equipo germano estaba en dejar eso atrás en esta edición. Sin embargo, la derrota contra Japón, el empate contra España y la victoria por 4-2 sobre Costa Rica en la última fecha no fueron suficientes.

Uno de los jugadores que tomó la palabra tras la amarga victoria fue Joshua Kimmich quien reconoció en la zona mixta que este “ha sido el peor día de mi carrera”.

Esta es la segunda vez que el jugador del Bayern Múnich debe pasar por lo mismo “llegué en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos”, añadió.

Claro que su mayor temor es que se relacione su nombre a los fracasos de la selección germana. “Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”.

“No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un hoyo”, cerró el volante.

“Un desastre absoluto”

Otro de los seleccionados que alzó la voz fue el atacante Thomas Müller quien realizó una dura autocrítica de la selección que no ha podido superar la fase de grupos después de conseguir el título de Brasil 2014 contra Argentina.

“Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias”, expresó.

“Hemos vivido momentos increíbles juntos. En cada partido traté de dejar mi corazón en el campo y lo di todo. A veces había lágrimas de alegría por mis acciones. Otras veces, los espectadores pueden haber tenido dolor en la cara porque las acciones no funcionaron. Pero lo hice con amor, puedes estar seguro de eso. Y ahora tengo que ver todo lo demás. Muchas gracias por esto”, manifestó a continuación.

Sobre la eliminación declaró que “es una amargura para nosotros que Japón le haya ganado a España. Es un sentimiento un poco raro. Nosotros hicimos los deberes. Igualmente, toda la tragedia arrancó con el primer resultado contra Japón. Contra España nos sentimos mucho mejor y demostramos nuestro verdadero nivel. La decepción es enorme”, concluyó.

En Alemania les pasan la cuenta

El fracaso del equipo dirigido por Hansi Flick fue reflejado por la prensa germana que criticó en duros términos al plantel. “Sigue siendo un Mundial bochornoso, en un grupo con Japón y Costa Rica. La selección alemana vuelve a quedar muy por detrás de sus propias expectativas, ha llegado a la gris mediocridad”, escribió Die Welt.

“Los jugadores alemanes se sentaron pegados al banquillo durante un largo rato antes de marcharse a despedirse de la afición. Una marcha fúnebre con los rostros vacíos”, apuntó el Berliner Zeitung.