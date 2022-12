“Se asoma al abismo, pero se agarra al Mundial”: la prensa española demuestra su fastidio ante la derrota frente a Japón

El cierre del Grupo E fue una auténtica locura. Por minutos todo cambió e incluso España, ese equipo que arrancó el Mundial con un 7-0 histórico, estuvo al borde de despedirse de Qatar antes de la ronda de los 16 mejores. Finalmente fue Alemania quien le dio una mano y evitó el desastre. De todas formas, la prensa no dejó pasar la mala imagen que dejaron los de Luis Enrique ante Japón.

Hicieron incapie en los errores defensivos que mostraron en los golpes de los nipones y en la falta de creatividad para superar a una retaguardia que dejó estéril el juego de toque de España. Así la principal sensación que emanaron los periódicos fue la de haber jugado con fuego.

Por ejemplo, As fue categórico y entregó un título claro tras la derrota: “Alemania salva a España”. Ya dentro del texto se expone el porqué de esa frase. “Los goles de Doan y Tanaka a punto estuvieron de mandarnos a casa, pero el tanto de Havertz que encauzó la victoria de Alemania ante Costa Rica nos dio una bola extra en el campeonato. Danke, Kai”, expusieron en la crónica del España versus Japón.

Texto muy simular al publicado por El País, en el cual esbozaron los peligros del equipo español y el favor que le hicieron los germanos. “España le debe una a Alemania. Y no una cualquiera. De no ser por el auxilio germano, la que se presumía expansiva selección de Luis Enrique estaría de vuelta a España en el camión escoba en que han salido del Mundial por la gatera Qatar, Túnez, Canadá, Irán, Arabia Saudí... Y Alemania, cuya victoria a última hora sobre Costa Rica solo sirvió a España, que no le devolvió el flotador”, escribieron.

Sport siguió la tónica y expuso que “España se asoma al abismo, pero se agarra al Mundial”, dejando en claro el riesgo que tuvieron de quedar eliminados. “España jugó con fuego en Doha. Sucumbió de mala manera ante el ‘sudoku’ planteado por la sorprendente selección japonesa, que cerró el grupo como líder. El equipo de Luis Enrique, en su peor partido del torneo, solo respiró aliviado cuando llegaron noticias del otro partido del grupo: Alemania ganó a Costa Rica. Y España, que durante tres minutos estuvo fuera del Mundial, jugará los octavos ante Marruecos”, se desprende de la nota.

Marca finalmente fue más allá y tomó un tono muy crítico ante lo realizado por Pedri, Gavi y compañía. “En un partido desastroso, sin noticias de la chispa y alegría del estreno, España enseñó un catálogo de problemas. Se perdió en el césped y en el banco. El naufragio supone entrar en octavos por la parte menos ruda, sin Argentina y Brasil a la vista. No fue un ‘biscotto’, fue una calamidad, pero remediable”, lanzaron en un texto llamado “un naufragio con premio”.

También aprovecharon de evaluar a los jugadores de la selección, siendo Unai Simón el más apuntado. “De su arriesgado juego de pies nace el tanto del empate de Japón, en el que además no está bien porque el lanzamiento sale bastante centrado. Poco trabajo y mal desempeño. Un día para olvidar”, comentaron del arquero del Athletic Club de Bilbao.