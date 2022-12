Prensa germana destroza a su selección tras el fracaso en el Mundial de Qatar: “Alemania es solo un enano de fútbol”

En Alemana se respira dolor. La selección europea volvió a quedarse fuera del Mundial en primera ronda. De nada le sirvió a los teutones vecer a Costa Rica pues el triunfo de Japón sobre España terminó de liquidar cualquier ilusión.

La prensa germana no tuvo piedad. “¡Qué embarazoso! Estamos fuera” tituló el prestigioso diario Bild y en su nota se podía leer cómo ninguneaban a la escuadra que siempre ha sido protagonista de las citas planetarias. “Después de Rusia 2018 pensamos: ‘No puede empeorar’. Pero desde hoy sabemos: ‘Se pone peor’”, dice la crónica del duelo que los dejó fuera de Qatar 2022.

Luego agrega que ”el mundo del fútbol temblaba frente a nosotros. Como “equipo de torneo´´, fuimos elogiados. Pero ahora Alemania es solo un enano de fútbol... ¡y esto es un drama!”. ¿Algo más? “El amargo balance: una bochornosa derrota ante Japón, un contundente empate ante España y una contundente victoria ante Costa Rica”, intenta buscar consuelo la publicación.

“La decepción no pudo ser mayor”

Más lamentos se leían en el Berliner Zeitung. “No ayudó la victoria por 4-2 ante Costa Rica, que se resolvió al final, porque en el juego paralelo, España perdió 2-1 ante la defensiva japonesa”. Acto seguido, agregó: “Por lo que Alemania debería haber ganado por ocho goles. Pero este equipo no estaba ni cerca de ser capaz de eso. La decepción no pudo ser mayor”.

También hubo un párrafo para la actitud de sus seleccionados y allí describieron que “los jugadores alemanes se sentaron pegados al banquillo durante un largo rato antes de marcharse a despedirse de la afición. Una marcha fúnebre con los rostros vacíos. Aunque había empezado bien. Difícil de creer, pero cierto: en los últimos diez partidos en los principales torneos, el equipo siempre se había quedado atrás”.

Y como una manera de sacar todo el dolor hacia afuera, terminaron su informe de la siguiente manera: “Esta vez quedamos eliminados, contra un país donde viven dos millones de personas menos que los miembros de la DFB... El juego alemán estuvo lejos, lejos de ser convincente”.

“Ha llegado a la gris mediocridad”

Die Welt no matizó con su frustración y puso que “Alemania vivió otra debacle en una Copa del Mundo”. Enseguida detallan que su selección “venció 4-2 a Costa Rica, pero, al igual que en el Mundial de Rusia 2018, fracasó en la ronda preliminar porque España perdió 1-2 ante Japón”.

No obstante, la compostura se pierde a medida que van avanzando los párrafos y publican que “esto no tiene nada que ver con la mala suerte, sino con la incapacidad, la falta de concentración y la falta de codicia. Un 7-0, que hubiera bastado para avanzar, hubiera sido incluso posible”. Y pese a que no desconocen que la victoria por goleada es un pequeño consuelo, concluyen que “sigue siendo un Mundial bochornoso, en un grupo con Japón y Costa Rica. La selección alemana vuelve a quedar muy por detrás de sus propias expectativas, ha llegado a la gris mediocridad”.