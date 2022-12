La curiosa reacción de Luis Enrique: “¿Estuvimos eliminados? Si me entero, me da un infarto”

Luis Enrique se mostró autocrítico tras la derrota 2-1 ante Japón, la que, de todos modos, puso a España en los octavos de final del Mundial de Qatar. El DT elogió a los asiáticos y confesó que no se enteró de que estaban quedando eliminados del torneo.

“¿Cómo? ¿Que hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto”, fue la curiosa reacción del entrenador sobre el momento en que Costa Rica se puso en ventaja sobre Alemania durante tres minutos.

Sobre el duelo, el seleccionador español no se guardó nada en relación al momento de sus dirigidos. “En el fútbol no hay lados ni buenos, ni malos. En el fútbol hay merecimientos y no estoy nada contento. Yo quería ser primero y ganar. Japón nos ha superado. Habíamos empezado bien, marcando y sin sufrir situaciones de peligro. En el descanso ya habíamos dicho que cuidado con Japón y mira: nada más empezar hemos entrado en modo colapso. No tengo nada que celebrar, no estoy nada contento. Si Japón nos tiene que meter dos más, nos los mete”, expresó.

El estratega también se refirió a la formación que utilizó, donde realizó algunas modificaciones en relación al empate 1-1 con Alemania. “Puse a los once jugadores que consideraba mejores. Tengo confianza máxima en mis jugadores. Ahora, a posteriori, pues a lo mejor no ponía el mismo once, pero eso es lo fácil. Ahora tengo que analizar el partido y corregir las cosas que hemos hecho mal. Y levantar el ánimo a mis jugadores”, comentó.

El técnico también se refirió al polémico segundo gol japonés, donde se ve que el balón sale de la cancha. Ahí, el ex Barcelona y Real Madrid utilizó el sarcasmo. “Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada”, lanzó.

Finalmente le dedicó palabras a Marruecos, su rival en octavos de final. “Nos tenemos que recuperar emocionalmente. Jugamos contra la revelación del Mundial, hay que prepararse al máximo, porque quedarán 16 equipos y hay que mejorar. Va a ser muy difícil”, cerró.