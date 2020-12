La desazón por Tiane: “Por parámetros técnicos, debía ser ella”

Christiane Endler rasguñó el premio The Best como la mejor arquera del mundo por tercera temporada consecutiva. Una noticia que que a pocos sorprende, pues la portera del París Saint-Germain mantuvo este año una temporada superlativa, tal como lo viene demostrando desde hace varios años.

Y aunque sus colegas, entrenadores, la prensa y fanáticos decidieron que fuese la francesa Sarah Bouhaddi quien se llevara el premio, los que han trabajado con Endler asumen que aunque no obtuvo la condecoración final, tenía garantías de sobra para habérselo quedado.

Porque desde que llegó a Europa, en 2016, no ha hecho más que aumentar de medallas y condecoraciones su estantería de logros, algo que muchos sabían iba a conseguir. “Desde que llegó a Valencia ha ido creciendo y destacando año tras año”, asegura la española Marta Tejedor, la seleccionadora de Chile entre 2007 y 2011 y una de las primeras adiestradoras de Tiane. “Siempre he pensado que Christiane tiene un muy buen potencial y cualidades, pero en este momento de su carrera se junta con una buena dosis de experiencia y muchos años de trabajo acumulado”, elogia la madrileña.

No fue sencilla la votación. En frente tuvo a Alyssa Naeher, la arquera de la poderosa selección estadounidense, y la francesa Bouhaddi, portera en su selección y en el Olympique de Lyon. Las tres quedaron en la terna final por votación de las capitanas y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, además del voto del público.

“Jugar con ella es saber que tienes a la mejor del mundo detrás tuyo. Te da mucha seguridad. Es una líder. Te engrandece”, asegura la volante Daniela Pardo, otra de las jugadoras fundamentales en Las Rojas. Aunque todas hablan seguido con Tiane, la jugadora de Santiago Morning confiesa no quisieron comentar mucho sobre el premio “por una cuestión media cabalera”. Ella no duda: “Todos lo tienen claro. Tiane es la mejor arquera del mundo, por la técnica, por la forma de jugar al arco. Ya lo han dicho todos. Si se ocupaban parámetros técnicos para decidir el premio, debía ser ella quien obtuviera el The Best”.

Ayer, Tiane no estuvo en cancha en la abultada victoria del PSG ante el Górnik Leczna (6-1), que les permitió avanzar a octavos de final de la Champions League femenina. Sin embargo, su presencia en la portería parisina ha sido fundamental, donde se ha mantenido prácticamente inamovible desde 2017, siendo escogida la mejor de francia en 2019 y la mejor arquera en el ranking de The Guardian, este año.

Méritos de sobra, que anhelan incluso sus pares varones. “Es un orgullo. Lo disfruto muy en silencio, pero es un reflejo de lo que a uno le hubiera gustado hacer. Yo cumplí muchas metas, pero lo que ella ha hecho es espectacular”, confiesa Marco Cornez, uno de sus primeros preparadores en la selección chilena. El ex estandarte cruzado fue quien le recomendó pasarse de centrodelantera a arquera cuando recién fue preseleccionada en 2007. Era un experimento de un mes, pero se adaptó tan rápido que nunca más salió. “Ella tenía mucho interés, muchas ganas de querer ser deportista de elite. Su biotipo y sus condiciones desde esa época llamaban mucho la atención”, cuenta.

Su talento no es sólo físico, sino también mental, de mucho raciocinio. “Entendió rápidamente los fundamentos técnicos y esa es una ventaja. Por eso su despegue fue tan explosivo. Siempre destacó” asegura Iván Contreras, otro de sus preparadores en aquella época y su posterior profesor en el INAF. “Le pegaba bien al balón. Yo le sugerí que pateara tiros libres, porque casi todos terminaban en gol”.

Marcela Muñoz, ex directora del fútbol femenino de Colo Colo, la conoció muy bien. La acompañó en las cuatro temporadas que estuvo con las albas, etapa que coronó con la obtención de la Copa Libertadores, en 2012. “Siempre la vi como una triunfadora. Tenía la mezcla justa de ser trabajadora, humilde, apasionada por el fútbol, inteligente y físicamente bien dotada”, elogia la dirigenta.

Aunque parecía que el The Best estaba más cerca que nunca, los sufragios dijeron otra cosa. Pese a ello, Tiane sigue siendo para muchos la mejor de todas. Hoy, estiró aún más su legado.