Santiago Escobar, otro nuevo DT de la U que desafía a Colo Colo: “Queremos que el equipo recupere el hábito de ganar”

“Hoy es un día de mucha felicidad, para mí y mi cuerpo técnico, por llegar a dirigir un grande de Sudamérica, como es la U”. Esas fueron las primeras palabras del nuevo técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, en su presentación oficial.

Y el adiestrador colombiano volvería a repetir lo de la “grandeza” en un par de oportunidades en su oratoria, pero también dejó claro que su llegada a nuestro país tiene que ver con la presencia de Luis Roggiero en la gerencia laica.

“Se lo dije desde un principio a Luis, apenas conversamos sobre esto, que la U sería mi prioridad”, reveló e insistió ante la pregunta de porqué había elegido a los estudiantiles como destino para su carrera. “No lo tuve que pensar mucho, cuando te hablan de la U es sinónimo de trabajar en un grande de Sudámerica, un grande de Chile, con una historia que me encanta y para cualquier entrenador llegar a Chile, a Santiago y a la U, se convierte en un reto personal (...) Queremos que el equipo recupere el hábito de ganar”, insistió.

Luego y hablando de la conformación del plantel 2022, el estratega aseveró que se ha hecho en conjunto con Roggiero, pues “queremos que el jugador que llegue a la U encaje en la idea de jugar bien al fútbol, de tener protagonismo e ir al campo contrario para someter al rival a través de la posesión del balón”.

Y sobre el mismo tema, anunció que la temporada de refuerzos aún no concluye para la institución estudiantil. “En el fútbol, las contrataciones no terminan. Estamos por definir algunas posiciones que hemos solicitado como cuerpo técnico y en el transcurrir del día a día definiremos alguna otra opción para que llegue al equipo”.

Pero así como llegan, algunos se van. Y Escobar tiene a sus dos primeros cortados: Nahuel Luján y Marcelo Cañete. “Estos dos jugadores estuvieron trabajando en el plantel y lo más seguro es que no van a continuar en el proyecto 2022. Alguno de los dos o los dos entrenaran con el equipo mientras se le busca posibilidad de ir a otra institución”.

Además, se descartó cuando le hablaron de la salida de Joaquín Larrivey. “En este momento me quiero concentrar en los jugadores que van a trabajar en el plantel de este año. Tengo un profundo respeto por este goleador y por lo que significó para el club y para la hinchada, más me gustaría hablar del presente”.

La gran promesa

“Mientras fui futbolista aprendí que hay campañas buenas, malas y regulares. Las instituciones pasan por diferentes momentos en su historia y esto se convierte en un reto y en una oportunidad... Y esta clase de retos me gusta. No me gusta que no haya presión, porque esta es un estímulo y sabemos que en los últimos tres años no ha estado bien y eso va a terminar”, respondió el cafetero cuando se le habló de las magras campañas de Universidad de Chile en los últimos años.

Y en medio de la rueda de prensa, junto con anunciar que la U debe volver al sitial que se merece (ganar torneos y clasificar a copas internacionales), lanzó su gran promesa para su mandato: ganarle a Colo Colo, incluso en el amistoso que se jugará en Argentina en las próximas semanas. “Creo que es un inicio duro, pero es parte de la competencia que nos ayudará a seguir creciendo. Sé que hace muchos años no se le gana y habrá una primera vez después de 10 años (no se obtienen los tres puntos desde el 2013) y uno planifica para salir a ganar e incluso en los amistosos queremos salir a ganar”, concluyó.