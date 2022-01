Medio inglés elige a Brereton como “la mejor historia del 2021″

Los elogios para Ben Brereton no se detienen. La revelación de la Roja trascendió las fronteras del país y gracias a su gran desempeño en la Championship, donde lleva 20 goles en esta temporada, hoy es foco de atención de los medios ingleses.

Por eso no es extraño que un importante medio de comunicación de ese país, lo eligiera como “la mejor historia 2021″. Se rata del periódico The Sunday, que pertenece a la misma compañía que edita The Times, el cual detalló todo lo vivido por el ariete en el año que recién se fue y lo destacó por sobre otros grandes hechos que pasaron en los doce meses anteriores.

“La desaparición de la Superliga no fue el momento en el que los desamparados ganaron y reclamaron el alma del fútbol en el que se disfrazó. Los clubes ricos todavía dirigen el juego, después de todo”, teorizó el periodista Jonhatan Northcroft. Y luego agregó: “Entonces, para algo afirmativo, para un triunfo del hombrecito y del bueno, para un cuento que refuerce los mejores valores del fútbol, miro a Brereton Díaz”.

Tras ello, recordó cómo el jugador del Blackburn Rovers fue conocido en Chile a través de un juego (Football Manager), tras declarar en una entrevista que era “medio chileno”, su debut en la Selección de Lasarte y describió su faceta publicitaria.

Sin embargo, lo más interesante, es que la nota teoriza con un dato no menor: Nuestro país le habría hecho muy bien a la carrera de Brereton Díaz. “Los observadores de Blackburn atribuyen a dos cosas su faceta goleadora: el entrenamiento del técnico Anthony Mowbray, quien ha cambiado a un sistema 3-4-3, súper ofensivo y a una transformación en la mentalidad del jugador. Dice que se siente más seguro, más asertivo e incluso poseído por un poco del espíritu de luchador callejero de América del Sur”.

Lo que no saben en Inglaterra, pues se decidirá en los próximos días, es cuál será el final de esta bella historia. ¿Se quedará Ben a pelear el ascenso con Blackburn o su club, apremiado por las deudas, aceptará las ofertas de la Premier que hay por su pase?

Lo que si es seguro es que el delantero volverá a vestir los colores patrios a fin de mes, cuando Chile enfrente a Argentina (27 de enero) y a Bolivia (1 de febrero) por las Clasificatorias al Mundial de Qatar.