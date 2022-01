Ben Brereton y Sammis Reyes: las grandes revelaciones de 2021

A comienzos de año, muy pocas personas manejaban en su radar los nombres de Ben Brereton y Sammis Reyes. En ese momento, el delantero británico cerraba sus trámites para validar su nacionalidad chilena, esperando una futura convocatoria a la Roja, mientras que el oriundo de Talcahuano luchaba por su sueño de convertirse en jugador de fútbol americano y así ser el primero de nuestro país en cumplir semejante hazaña. Finalmente, ambas historias tuvieron el desenlace más feliz que se pudiera imaginar.

Nacido hace 22 años en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Ben Brereton es hijo de la chilena Andrea Díaz y del policía inglés Martin Brereton. De muy pequeño se interesó por el fútbol, donde comenzó a destacar pronto, lo que le valió representar a la selección inglesa en categorías menores, llegando a ser campeón europeo Sub 19 en 2017.

A pesar de su proyección, el salto al profesionalismo lo dio en la Championship, la segunda división de Inglaterra. Ahí hizo un puñado de goles con la camiseta del Nottingham Forest y luego con la del Blackburn. Ya hacia 2019 su historia llegó a oídos de la Roja, que en ese momento encabezaba Reinaldo Rueda. Después de un largo seguimiento, Brereton hizo los trámites y recibió su primera convocatoria a la Selección de parte de Martín Lasarte, para la fecha doble frente a Argentina y Bolivia. Sin embargo, su debut recién se produciría ante los transandinos en la Copa América de Brasil. Tras dejar buenas sensaciones en ese partido, agarró un cupo de titular ante los altiplánicos y convirtió el único tanto del encuentro. Ahí comenzó la Breretonmanía.

Luego, el atacante pasaría a ser pieza clave en la Selección, anotándole a Paraguay y a Venezuela por las Eliminatorias.

Además, su conexión con el público le significó ganarse la simpatía de todos. Stefan Kramer lo imitó en la última Teletón y una marca de bebidas y otra de calzoncillos lo reclutaron como rostro. Por otra parte, la ciudad de Penco, de donde es oriunda su madre, también ha buscado manera de conectarse con el ariete y lo esperan con los brazos abiertos para cuando los visite.

Su irrupción en la Roja también vino aparejada de un gran momento en su equipo. Su año 2021 lo terminó con una asombrosa racha de 20 goles en 24 partidos, lo que de inmediato aleinteresó a grandes equipos.

“Ha sido un torbellino, pero sigo siendo solo yo, solo Ben. Creo que toda la experiencia me ha hecho madurar como persona y como jugador. Ahora tengo más agresividad, más confianza y más motivación”, comentó en una reciente entrevista con el sitio oficial del Championship.

Actualmente, Brereton Díaz asoma como pieza inamovible en el esquema de Martín Lasarte, que precisamente enfrentará a Argentina y Bolivia en la próxima y fundamental fecha doble de las Eliminatorias. Ahí, ante los rivales con los cuales comenzó su historia roja, el goleador buscará dejar su sello y colaborar para dejar a Chile mucho más cerca del Mundial de Qatar.

Del sur a Washington

Para los más fanáticos del básquetbol chileno, la figura de Sammis Reyes (26) puede que les resulte bastante familiar. Hasta hace pocos años, el oriundo de Talcahuano destacaba como un ala-pívot. Así fue como llegó rápidamente a las selecciones chilenas juveniles, donde luego llamó la atención de veedores estadounidenses, quienes lo reclutaron para que probara suerte en el país del norte.

Ahí formó parte de diversas universidades, pero en ninguna logró consolidarse como para ganar un cupo en el draft de la NBA, que era su principal objetivo.

Después de que Chile no clasificara al Mundial de Básquetbol de 2019, Sammis optó por dejar su carrera y empezar a entrenar a promesas de este deporte hasta que la pandemia le impidió continuar.

Fue en ese lapso que decidió probar suerte en el fútbol americano. Fue aceptado en el International Player Pathway Program como prospecto de ala cerrada.

Su rendimiento fue sobresaliente y despertó el interés de varios equipos de la NFL, siendo Washington Football Team el elenco que lo contrató y, tras pasar sucesivos cortes, lo fichó por tres temporadas. Su debut oficial se produjo el 10 de octubre ante los New Orleans Saints.

“Ha sido placentero, pero al mismo tiempo hartas cosas han cambiado. Se me hace difícil ir al supermercado o ir al mall. Tengo que ir medio tapado para que no me vean o no puedo hacer mis cosas. Pero es grato”, recordaba Sammis, sobre el vertiginoso cambio de vida que lo llevó donde ningún chileno había llegado.