La temporada de ensueño de Christiane Endler

Pocos deportistas en Chile pueden presumir de una carrera tan completa como la que posee Christiane Endler. La arquera de la Selección nuevamente volvió a destacar tanto en el pórtico nacional como en Europa, donde en 2021 defendió al PSG, para luego sumarse al Olympique de Lyon, la otra superpotencia del fútbol femenino francés.

Sus grandes actuaciones la llevaron a ser nominada entre las mejores del mundo. Primero, por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) que la posicionó como la número uno del planeta en 2021, mismo reconocimiento que también le otorgó el prestigioso medio inglés The Guardian. Además, por tercer año consecutivo fue nominada entre las cinco finalistas como mejor arquera en los Premios The Best, resultado que se conocerá este 17 de enero, y fue elegida como las duodécima mejor jugadora del mundo en la votación de L’Equipe para el Balón de Oro. También fue la preferida de los lectores de El Deportivo, quienes la destacaron con el 50% de los votos.

A sus 30 años, Endler sin duda que goza de un gran momento profesional. Sin embargo, su mentalidad le exige mucho más. Recientemente, en una entrevista con este diario, la portera se refirió a esos parámetros. “Soy súper realista, autocrítica. Soy la persona más consciente del nivel en el que estoy. Sinceramente, creo que otros años merecía más el premio (Balón de Oro) que este último año. No por lo que se ve de afuera, sino porque creo que puedo estar en un nivel mucho mayor. Para eso trabajo. Se agradecen los halagos, que te digan cosas buenas, que te nominen a estos premios, pero soy súper autocrítica y sé cuándo merezco algo y cuándo no”, reflexionó.

Su liderazgo es otro de los factores que con los años se ha ido notando cada vez más. Incluso, levantando la voz cuando fue necesario. Como, por ejemplo, cuando salió a responderle a Ryan Torrero por sus críticas tras quedar marginada de los Juegos Olímpicos de Tokio. “Tuvo muy mala actitud para entrenar junto a nosotras y a mí normalmente no me gusta referirme a estos temas, porque queda en la interna, pero no me parece justo que después salgan diciendo cosas en redes sociales y no haya derecho a réplica de parte del resto”, respondió.

Tampoco le tembló la mano para criticar la falta de condiciones para potenciar el deporte femenino en el país. “Es importante que se trabaje a nivel de clubes y ligas, que se dé más apoyo y los clubes se involucren en el fútbol femenino para desarrollarlo desde temprana edad. Necesitamos formación y cantidad de jugadoras para tener competencia entre nosotras y representar de mejor manera al país”, dijo tras la participación nacional en la cita de los anillos.

En Francia, en tanto, la despedida del PSG ganando la liga significó el fin de un ciclo. Tras cuatro años se marchó al Lyon, donde al poco tiempo ya se ganó la jineta y sueña con poder festejar su primera Champions League. Al menos el objetivo está un poco más cerca, pues ella y su equipo ya están en los cuartos de final del certamen, donde deberán enfrentarse con la Juventus en la tercera y cuarta semana de marzo.

Fuera la de la cancha, Endler también vivió un momento maravilloso al casarse con su novia Sofía Orozco. Lo tuvo que hacer en Francia, pues en ese momento todavía no se aprobaba el matrimonio igualitario en el país, por lo que no le quedó otra alternativa. “Por supuesto que me gustaría poder casarme en mi país, con mi familia y mi gente presente, sentirme respaldada y en igualdad de condiciones por mi país, al cual represento hace tantos años”, declaró en estas mismas páginas.

La futbolista sigue entrenando duro, porque siente que su carrera todavía no toca techo. Tampoco proyecta una fecha para el retiro: “Seguiré hasta que me siga gustando, me siga encantando, siga sintiéndome bien. No hay una edad propicia para dejar el fútbol. El día que sienta que esta actividad no me llena, que no me aporta, o que tenga otros sueños y otras cosas por cumplir, lo voy a dejar. Pero no te podría decir una edad precisa”.

Con tantos años brillando en la elite mundial, Christiane Endler sin duda ya quedó entre las mejores deportistas de la historia de Chile, y promete seguir agigantando su leyenda en las canchas del planeta. Todo gracias a una virtuosa mezcla de trabajo, constancia y sacrificio.