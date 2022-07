Operación fallida: la seguidilla de errores de Cruzados y Holan que sepultan el sueño del pentacampeonato

El gol de Maxi Salas silenció San Carlos de Apoquindo. El atacante de Palestino, quien aprovechó una desconcentración de Marcelino Núñez, anotó cuando quedaban pocos minutos para el cierre del encuentro. Universidad Católica se volvía a enredar en la precordillera y el despegue que tanto ilusionó con el arribo de Ariel Holan sufrió el golpe final.

La operación remontada que muchos fanáticos esperaron para el segundo semestre no tuvo efectos. O, al menos, hasta ahora no se evidencian. El equipo exhibe un alza futbolística a ratos, pero aún está lejos de su mejor nivel. Ya no genera el temor de las temporadas pasadas.

Los problemas, sin embargo, vienen de comienzo de 2022. No solo se puede responsabilizar a Ariel Holan. Así, al menos, lo reconocía Juan Tagle, el presidente de Cruzados, en entrevista con El Deportivo.

Es que como pocas veces durante los últimos años, la política de fichajes del Tati Buljubasich no resultó. Fichar a jugadores libres, solo asumiendo el costo de los salarios, que en muchas ocasiones eran elevados por la calidad de los jugadores, no tuvo efectos. Sebastián Galani, Lucas Melano y Yamil Asad nunca lograron acoplarse a las exigencias de un club que quiso ir por lo máximo.

“Uno tiene que ser autocrítico, pero tiene que tener cuidado, porque se pueden dañar personas. Hay cosas que son objetivas y que uno no puede negar. De los refuerzos que trajimos, Sebastián Galani se fue a Coquimbo, se rescindió contrato con Lucas Melano y hemos señalado la situación de Yamil Asad, que no es considerado. Esa no era nuestra planificación. Entonces, algún error cometimos si tres de los refuerzos que trajimos no fueron considerados para el segundo semestre”, dijo Tagle.

Otro de los puntos que suma cuestionamientos es la lenta reacción de Cruzados al momento de despedir a Cristian Paulucci. El DT, quien logró amarrar el tetracampeonato, evidenció un bajón desde el comienzo de temporada, con jugadores que no tuvieron una pretemporada acorde a las exigencias que se presentarían.

“Habrá alguna autocrítica que tendrá que hacer el cuerpo técnico, porque las decisiones son conjuntas, y los errores cometidos llevaron a que el cuerpo técnico no terminara la primera rueda. Consecuencia de todo eso fue que los resultados del primer semestre no fueron para nada los esperados. Perdimos la Supercopa, llegamos a estar muy abajo, empezamos a mirar la parte baja de la tabla. Tuvimos que hacer un reemplazo de cuerpo técnico y tuvimos que hacer inversiones bastante más allá de lo que era nuestro presupuesto para el segundo semestre. Hemos tomado medidas suficientes para tratar de revertir el mal primer semestre y poder dar pelea”, complementaba Tagle.

La responsabilidad de Holan

Dentro de los críticos del momento de la UC, pocos se atreven a apuntar a Ariel Holan. Aseguran que el estratega no es el culpable de la crisis, pese a que la dirigencia le cumplió con los refuerzos que exigió. Se potenció el equipo con nombres de categoría: Mauricio Isla, César Pinares y el defensor Gary Kagelmacher, experimentado uruguayo de larga trayectoria por Europa y América. A los tres se les sumó el retorno de Matías Dituro.

En números, sin embargo, Holan está al debe. Apenas se puso el buzo de entrenador, el equipo marchaba a once puntos de Colo Colo, el líder. Hoy, con un partido menos, por el duelo suspendido frente a Unión Española, el elenco precordillerano está a 17 unidades. Ha disputado 18 partidos con 7 triunfos, un empate, 10 derrotas, 23 goles a favor y 28 en contra. Es una de las defensas más batidas del certamen local.

Holan, más allá de la ilusión que generó su arribo, no esconde su frustración por el bajo nivel del equipo. “Es difícil hablar del pentacampeonato cuando la realidad marca otra cosa. Tenemos que tratar que el equipo sostenga como plataforma los últimos dos partidos, porque se hicieron buenas cosas, y apretar la tecla de ‘delete’ en los errores que nos dejaron sin nada...No estoy pensando en el pentacampeonato, honestamente. Como conductor y responsable, tengo que ver como mi equipo juega con menos errores para ser más competitivo”, explicó.

Y si se compara a Holan de 2020, el que consiguió la corona de la UC, al actual, que lucha en la parte baja de la tabla, los números no son alentadores. En su anterior paso consiguió disputar 34 partidos en el torneo local, consiguiendo 18 victorias, once empates y cinco derrotas. Registró 65 goles a favor y 30 en contra. Tuvo un 63,73% de rendimiento. Hoy, sin embargo, luce tres duelos ganados y la misma cantidad de derrotas, en el certamen local (50% de rendimiento).

Pese a los números, Tagle valora el repunte del equipo de Holan. “Hemos visto una mejora, aunque queda aún mucho que trabajar, se vio con Curicó el domingo pasado. Trajimos jugadores importantes para reforzar el equipo y tenemos un muy buen cuerpo técnico. Pienso que uno siempre tiene que soñar con un título mientras pueda, pero sin duda es difícil, estamos remando de atrás, pareciera que Colo Colo se ve muy bien, hay otros equipos que están arriba en la tabla y que están jugando bien, pero vamos a seguir soñando siempre. Mientras los números no digan lo contrario, vamos a seguir en esa disposición, aunque la última derrota nos golpeó mucho en ese sentido”, decía el abogado en la previa al duelo ante Palestino.

Dentro de los duelos, sin embargo, Holan no se ha mostrado acertado. Los cambios no han logrado revertir la suerte de su equipo y, en muchos casos, han perjudicado el alza de un equipo que siente el desgaste tras no haber realizado una pretemporada acorde a las exigencias. ¿Un ejemplo? César Pinares, quien se integró hace un par de semanas a la precordillera, es hoy el primer cambio del estratega. En su idea de hacerlo jugar para que agarre rodaje, el futbolista ha evidenciado su falta de físico y fútbol.

Los Cruzados comienzan a despedirse del sueño del pentacampeonato. Ahora apuestan a la Copa Chile. Asumen que la parte alta del torneo nacional está prácticamente inalcanzable. En la Copa Chile, en tanto, aparece la última posibilidad de meterse a la Copa Libertadores de la temporada 2023. El anotarse en el certamen continental les asegura casi US$4 millones, cifra que ha resultado clave para sostener el exitoso proceso de la UC durante los últimos cinco años.