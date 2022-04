Paulucci celebra la victoria de la UC en la Copa: “Estamos muy contentos por el partido y el esfuerzo que se hizo esta noche”

Cristian Paulucci vivió un partido clave para su continuidad en Universidad Católica. La primera victoria cruzada en esta Copa Libertadores descomprime el camarín y llena de motivación un grupo que sabe que en el Torneo Nacional están pasando por un “bajón”. Por eso las declaraciones del DT eran esperadas por muchos y en conferencia no llegó solo. Fernando Zampedri lo acompañó y también tuvo su opinión del presente del club precordillerano.

“Hicimos un buen partido copero donde marcamos diferencias con un gran gol, después cometimos un error en una pelota detenida que casi nos cuesta el empate, pero al final Fernando hizo otro gol. Estamos muy contentos por el partido y el esfuerzo que se hizo esta noche. Un partido parejo como el anterior, pero en donde marcamos la diferencia”, comenzó diciendo el argentino. Un análisis positivo para un partido que se definió por un polémico penal cobrado para la UC. Una jugada a la que le restó importancia.

“Del banco no se ve bien, yo no lo he visto por la tele, pero estas cosas pasan. Le pasó a Fernando cuando no le cobraron un penal ante Talleres y no pasó nada. El arbitro en estas instancias de Copa no tiene VAR, a diferencia del torneo nacional donde todo se revisa y por ahí hay más justicia”, comentó Paulucci respecto al penal cobrado. Uno que desató la ira peruana.

Otro de los temas que abordó el DT fue la titularidad de Felipe Gutiérrez por sobre Ignacio Saavedra en el mediocampo. “Nacho fue un pilar fundamental durante todos los campeonatos que ganaron los chicos, pero el fútbol tiene esos momentos en que muchas veces hay un compañero al que el entrenado lo ve mejor. Lo de Nacho pasó por la expulsión con O’Higgins y que después teníamos el clásico y entró Pipe y lo hizo muy bien. El ya en inferiores y en Europa había jugado en esa posición. Me pone muy contento, pero también hay que recuperar a Nacho y ponerlo en condiciones, porque lo que el entrenador desea que es todos estén bien”, confesó el técnico trasandino.

Zampedri asume el bajón

Junto al técnico cruzado estuvo el goleador de la noche y del equipo: Fernando Zampedri. El delantero apoyó la gestión de Paulucci y dejó en claro que el bajón que están viviendo en el Torneo Nacional se debe a lo difícil de renovarse en el éxito.

“Somos un equipo donde tenemos muchas ocasiones de gol, yo lo veo así. Eso no quiere decir que porque no ganemos nos falta gol. Con Talleres hicimos un gran partido pero nos faltó profundidad. Los partidos son así, hoy no hubo muchas ocasiones para ningún equipo. Partido muy duro en donde nosotros las pocas que tuvimos las convertimos y nos llevamos los tres puntos”, comenzó diciendo el delantero que pateó el penal que le dio la victoria a la UC.

Finalmente entregó su opinión del complicado momento que atraviesan. “El mensaje del técnico siempre ha sido claro. Yo creo que los resultados no se han dado solo en el Torneo Nacional donde hemos sido campeones cuatro años seguidos, algo que no es fácil de sostener. El equipo está en un bajón en el Torneo Nacional. Lo entendemos y buscamos la forma de revertirlo, porque no estamos cómodos con eso”, cerró Zampedri.