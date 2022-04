Yoshimar Yotún y el polémico gol del triunfo de la UC: “Es un penal que el árbitro se inventa”

El minuto 88 del duelo entre la UC y Sporting Cristal fue, sin dudas, el decisivo en el encuentro por Copa Libertadores que disputaron ambas escuadras este martes. Un balón que pasó a dar en la mano de Percy Liza fue cobrado como penal por el uruguayo Leodán González. Una jugada que definió el encuentro a favor de los Cruzados y que desató la furia de la escuadra peruana, quienes quedan seriamente comprometidos en el Grupo H de la Copa.

“Jugamos con mucha personalidad y jerarquía. Nos vamos con una sensación extraña, con un penal inventado; es un penal que el árbitro se inventa”, comenzó declarando en conferencia de prensa Yoshimar Yotún, referente de los Cerveceros.

La polémica acción que terminó en penal para la UC por mano de Percy Liza. FOTO: AGENCIA UNO

A pesar del trago amargo del resultado, el jugador de 32 años dice que se van tranquilos tras su actuación en San Carlos: “Creo que en este partido inventaron un penal que malogra toda una planificación, pero nos quedamos tranquilos por el rendimiento del grupo”.

Mosquera considera que merecieron más

Contrario a Yotún, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, club con el que fue campeón como jugador y entrenador, optó por no hablar del arbitraje: “Usted ha tocado el tema del árbitro; yo nunca he hablado de un árbitro, porque ellos no tienen conferencia de prensa para defenderse”.

Asimismo, el DT considera que deberían tener más puntos de los que actualmente poseen en su zona y que la derrota fue inmerecida: “Hemos tenido dos partidos de ensueño, con Flamengo hicimos un gran encuentro, hoy merecimos el empate y hasta ganar. Un equipo para pasar de ronda necesita entre nueve y diez puntos y ahora está mas complicado, pero creo que nuestra forma de jugar en algún momento va a dar sus frutos”, cerró.