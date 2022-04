Tuchel se lanza contra el árbitro del Chelsea - Real Madrid: “Lo vi reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto”

Una vez consumada la eliminación del Chelsea ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League, el técnico del club londinense se descargó por lo que vio al termino de los 120 minutos. Thomas Tuchel confesó que le molestó ver al árbitro en una actitud amistosa con el DT rival, Carlo Ancelotti.

“Cuando acabó el partido vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrota dura y me lo encontré ahí riéndose con el entrenador rival, con Ancelotti, que es un caballero. No me parece bien”, lanzó visiblemente molesto el alemán.

Pero Tuchel no se quedó allí. Rápidamente aprovechó de volver a darle recados a Szymon Marciniak, referí del encuentro válido por los cuartos de final de la Liga de Campeones. “Sentí frustración con el gol anulado. Pero también sentí frustración en la ida. No vi el gol, sinceramente Me sorprendió que el árbitro, que es el líder, no fuera a ver si era mano o no. Marciniak, que es muy bueno, debió ver el gol. Nos merecimos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho”, comentó Thomas.

Pero de todas formas el estratega, campeón de la Champions el año pasado, se mostró tranquilo y orgulloso de lo mostrado por su equipo. “Perdimos dos balones en momentos cruciales. Son errores que no puedes cometer ante el Madrid. Esta es una derrota que se puede asumir con orgullo”, comentó para luego volver a felicitar a sus pupilos: “Mis jugadores han ejecutado el plan muy bien. No tiene nada que ver con el Madrid de la ida. Así se juega. Hoy fuimos capaces de implementar el plan, los jugadores fueron muy serios”, concluyó.

Tuchel consolando a Mendy luego de la eliminación. (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Ancelotti calmo pese a la clasificación

Ancelotti por su parte no abordó esa situación vivida al final del encuentro y se limitó a hablar sobre su equipo y las sensaciones que deja esta clasificación. Se mostró tranquilo y contento con la energía puesta por sus dirigidos.

“Hemos ganado esta eliminatoria gracias a la energía. Los cambios los hice para meter energía. El equipo ha sufrido mucho y todos los jugadores han dado la cara. No merecíamos estar 2-0. Hemos sufrido en balón parado porque no teníamos a Militao. Hemos tenido dificultad, tras el 2-0 hemos tenido un bajón psicológico, pero la magia del estadio nos ha vuelto a ayudar mucho. Cuanto más se sufre, más feliz estoy”, comenzó diciendo el italiano.

Luego de aquello eso sí, fue más cauto. “Tengo que tener calma y evaluar bien el equipo. El desgaste del Chelsea en la presión ha sido muy fuerte y eso al final nos ha dado ventaja en la prórroga”, concluyó.

El partido vivido en el Santiago Bernabéu, que se definió en el tiempo extra, terminó con la clasificación a semifinales para el Real Madrid, quienes ahora esperan rival de la llave que disputan Manchester City y Atlético Madrid.