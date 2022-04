Novak Djokovic demuestra su falta de ritmo en Montecarlo: “Colapsé físicamente en el tercer set”

Novak Djokovic (1°) se despide de Montecarlo luego de haber perdido ante Alejandro Davidovich Fokina (46°) por 3-6, 7-6(5) y 1-6. Una derrota que no le permite tener una vuelta triunfal luego de estar casi un mes y medio sin competir en el ATP. Los culpables en palabras del propio serbio fueron la falta de ritmo, el cansancio y enfrentarse a un especialista de la superficie.

“Lo primero es que me gustaría felicitar a Alejandro, hoy ha sido el mejor jugador. Se las arregló para encontrar un mejor ritmo en los dos primeros sets, yo estuve tras las cuerdas todo el partido. Realmente estuve todo el rato persiguiendo el marcador, así que no puedo hablar demasiado sobre mis opciones. Creo que él podría haber ganado este partido en dos mangas, luché mucho para llegar al tercero, pero luego colapsé físicamente, no podía moverme más, comenzó explicando el número uno del mundo.

En relación a esa sensación de cansancio extremo, Djoko volvió a referirse en rueda de prensa. “No me gustó cómo me sentí físicamente en el tercero, me quedé sin gasolina por completo, no era capaz de aguantarle los intercambios. Si no sientes las piernas sobre arcilla es misión imposible. Voy a buscar la manera junto a mi equipo para volver a encontrar las herramientas para afrontar mejor mi próximo torneo en Belgrado”, confesó.

Una falta de rodaje producto de un año complicadísimo para Novak. Debido a su decisión de no vacunarse contra el Covid, el de los Balcanes había podido disputar solo un torneo en la temporada: el ATP 500 de Dubái a fines de febrero. En aquella ocasión perdió en cuartos de final.

Una decisión que aparte de dejarlo sin la chance de disputar ni el Abierto de Australia ni los Masters 1000 estadounidenses, lo complica en su objetivo por ser el mejor jugador de la historia. De hecho, Marcelo Ríos lo criticó hace unos días por su determinación. “Djokovic se va a farrear la carrera”, lanzó el Chino.

Pero aquello no entra en la mente de Nole. Por ahora su camino solo se enfoca en llegar de buena forma al Abierto de Francia, donde sí podrá participar. “Voy a seguir adelante, espero recuperar mi forma de cara a Roland Garros, ese es el gran objetivo en esta temporada de tierra batida. Hace unos días ya sabía que me costaría un tiempo volver a sentirme bien sobre la pista, históricamente siempre ha sido así, nunca jugué demasiado bien los primeros torneos de esta gira. Está bien, lo acepto, tengo que seguir trabajando”, relató el ganador de 20 grandes.

Finalmente tuvo una reflexión en torno a su situación actual y como la afronta. “En términos de comportamiento creo que estuve bien, en todo momento pensé que podía darle la vuelta y ganar el partido, seguí peleando pese a tener tantos factores en contra, pero físicamente estaba muy lejos de mi nivel. En situaciones así es cuando tienes que trabajar el doble, además me enfrentaba a un especialista sobre tierra batida, alguien que venía de jugar un partido en la central hace dos días. Esperaba un partido duro, una batalla física, y así fue. Desafortunadamente, ahora mismo estoy en el extremo más corto del palo y mi semana termina aquí. Tengo que ser optimista y empezar a construir hasta Roland Garros, donde quiero llegar a lo más alto”, concluyó el campeón defensor de Roland Garros.