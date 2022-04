El GPS, el gran enemigo de Fabián Orellana en la UC

Fabián Orellana ante La Serena, en 2021. Foto : LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

En la precordillera señalan que el delantero entrena de buena forma y que no tiene problemas con el cuerpo técnico. Sin embargo, la obsesión de Cristian Paulucci y sus colaboradores por los indicadores físicos de los jugadores tiene relegado al Histórico, al que ven como volante central y no como atacante. Al menos, esta tarde, ante Sporting Cristal, el ex Valencia va citado.