Pese al doping positivo, Valieva podrá seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Luego del escándalo formado alrededor del caso de doping positivo de la patinadora rusa Kamila Valieva, de 15 años, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) determinó una resolución. El organismo permitió que la joven deportista continúe compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, por lo que podrá ser parte de la final femenina de patinaje artístico que se disputará durante la jornada de mañana 15 de febrero.

El Comité Olímpico Internacional (COI), la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le pidieron al TAS que restableciera la suspensión que Valieva recibió de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), sin embargo y sin hacer profundizar demasiado en el tema, la institución confirmó el levantamiento de la suspensión provisional en favor de la precoz atleta.

“Impedir a la deportista participar en los Juegos le causaría un prejuicio irreparable”, indicaron los tres árbitros. Cabe destacar que cuando un deportista es menor a 16 años, su situación implica reglas de pruebas específicas y sanciones menos duras.

Kamila Valieva se prepara para la final del patinaje artístico femenino, competencia para la que asoma como una de las favoritas. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP).

Origen del doping

A finales de diciembre, la rusa dio positivo a trimetazidina, medicamento prohibido por la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) desde el 2014, ya que favorece a la circulación sanguínea. La sustancia fue detectada el pasado 25 de diciembre después de que Valieva ganara el campeonato de su país, pero recién fue conocido el 8 de febrero, un día después que la patinadora ganara la medalla de oro en el patinaje artístico por equipos junto al Comité Olímpico Ruso (ROC).

El siguiente día la RUSADA decidió suspender a la atleta, aunque en ese misma jornada el organismo levantó la suspensión provisional, a la espera de lo que dictaminaran los entes internacionales.

El laboratorio de Estocolmo encargado del análisis notificó tardíamente el resultado de las pruebas, lo que “impidió a la deportista reaccionar”, explicó Matthieu Reeb, director general del TAS. “Si los procedimientos se hubieran realizado en un plazo de 10 días como es habitual, no estaría aquí”, complementó.

En tanto, la AMA culpó por la tardanza entre la muestra y el resultado a la RUSADA por no presentar el hecho en cuestión como “prioritario”. “La AMA espera que todas las Organizaciones Antidopaje se comuniquen con los laboratorios con los que trabajan para acelerar el análisis de muestras relacionadas con los atletas que están a punto de competir en citas importantes como los Juegos Olímpicos o Paralímpicos”, explicó la AMA en un comunicado oficial.

“Rusada no había indicado la muestra en cuestión como prioritaria para el análisis cuando el laboratorio antidopaje de Estocolmo la recibió (...) el laboratorio no podía saber que el análisis de esta muestra era una prioridad”, continuó el texto.

Matthieu Reeb, director general del TAS. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Respuesta del COI y del Comité Olímpico Ruso

El ROC dijo el viernes pasado que Valieva pasó “repetidamente pruebas de dopaje”, incluso estando en Beijing, y añadieron que están tomando las medidas necesarias para validar el oro “ganado honestamente” por la joven.

“La prueba de dopaje de un atleta que dio positivo no se aplica al período de los Juegos Olímpicos. Al mismo tiempo, el atleta pasó varias veces las pruebas de dopaje antes y después del 25 de diciembre de 2021, incluso cuando ya estaba en Beijing durante el torneo de patinaje artístico. Todos los resultados son negativos”, indicaron en un comunicado.

El Comité Olímpico Internacional también se refirió al tema y anunció que no se entregarán las medallas de la competencia por equipos hasta que el caso esté completamente resuelto. “El COI, en consulta con los atletas y los interesados, organizará ceremonias dignas de entrega de medallas una vez que se haya concluido el caso de la Sra. Valieva”.

“Esta decisión trata solo de la suspensión provisional y que pueda competir, solo de eso. No de las ceremonias de entrega de medallas o futuras ceremonias. Que le dejen competir no significa que no haya violado las normas antidopaje”, cerró el portavoz del COI, Mark Adams.

Mientras que Travis Tygart, jefe de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA), indicó que “solo el tiempo dirá si Valieva debía haber competido en estos Juegos. Pasarán meses antes de que estos deportistas sepan el resultado final de la competición y después de lo que ha pasado a los ojos de todo el mundo”. “Desafortunadamente, por sextos Juegos Olímpicos consecutivos, Rusia ha adulterado la competición. Valieva ha sido defenestrada por los rusos y el sistema global antidopaje que le ha asumido en el caos. Si Rusia hubiera seguido las reglas, conoceríamos con certeza cuál habría sido el resultado de la prueba por equipos de patinaje artístico. Tenemos que tener compasión por Valieva”, sentenció.