Primeros en Sudamérica: Chile tiene el porcentaje más alto de extranjeros jugando en Primera División

La cantidad de extranjeros en el fútbol chileno es materia de debate. El aumento a seis extranjeros por club en el Campeonato Nacional (y que todos puedan estar en cancha al mismo tiempo) genera una herida entre los jugadores nacionales y los dirigentes. De hecho, desde el Sifup son enfáticos con su postura. Se muestran en contra y amenazan con que sus socios no se presentarán si es que no se revierte la medida.

La decisión sigue generando opiniones divididas. Sobre todo con los datos actuales de extranjeros en el balompié criollo. Si se toman en cuenta los diez países afiliados a la Conmebol, Chile tiene la liga con el porcentaje más alto de futbolistas internacionales jugando en Primera División. Si bien el Campeonato Nacional es más restrictivo que otros en las contrataciones, el 24,6 por ciento de los deportistas inscritos por las instituciones de la categoría de honor en 2023 no fueron chilenos. Ningún otro país llega a cifras tan altas.

La decisión de aumentar el cupo de extranjeros se tomó en el último Consejo de Presidentes. Foto: AgenciaUNO

Esto aumenta la molestia de quienes están en contra de la modificación, ya que el número podría incrementarse. El que sigue en el listado es Ecuador, con un 23,7% de extranjeros; luego aparece Bolivia, con un 20,4. De ahí hacia abajo, todas las naciones tienen porcentajes inferiores al 20. El orden es Perú (20,4%), Brasil (17,4%), Argentina (16%), Paraguay (15,5%), Venezuela (15,1%), Uruguay (13,5%) y Colombia (10,3%).

Gamadiel García, presidente del Sifup, utiliza esta estadística para justificar la postura del sindicato. “Demuestra que uno más no te garantiza mayor competitividad. Creemos que para ser más competitivos, los torneos deben tener más ascensos y descensos, ojalá liguilla de promoción y mayor inversión en cadetes, que permita tener mejores futbolistas para los clubes y para las selecciones”, señaló.

Opiniones divididas

La decisión fue sorpresiva. No estaba entre los propuestas originales que se discutirían en el Consejo de Presidentes y pilló por sorpresa, incluso, a la directiva comandada por Pablo Milad. La ANFP había sugerido mantener la cuota en cinco jugadores foráneos, todos utilizables en el momento. Pero fueron nueve los clubes que se opusieron y votaron por el polémico aumento.

Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato, Audax Italiano, Ñublense, Palestino, Everton, Coquimbo y Unión La Calera se mostraron a favor de la nueva medida. Con ellos fue suficiente para que se apruebe. Además cuenta con el peso de tener a dos de los clubes catalogados de grandes. Quienes están a favor, usan Brasil e Inglaterra como ejemplos, debido a la alta cantidad de internacionales que llegan a esas ligas.

La UC es uno de los clubes que está en contra de la medida y Juan Tagle manifestó estar decepcionado de lo ocurrido en el Consejo de Presidentes. Foto: AgenciaUNO

Sin embargo, la posición de la contraparte es que eso no puede ser llevado a la realidad nacional. De las tres instituciones más populares del país, solo Universidad Católica se manifestó de manera negativa y son tajantes en su definición. “Estoy muy decepcionado con lo que pasó en el Consejo. Una decisión así debió ser trabajada, evaluada”, señaló Juan Tagle, en diálogo con El Deportivo.

“Hay que saber qué opinión tiene el Sifup, no porque ellos tengan que decidirlo, pero sí porque es importante saber su opinión. Fue sorpresivo, porque en el documento del borrador del directorio de las bases no venía ese cambio. Venía cinco extranjeros. Se fue mostrando los puntos que había cambios y alguien levantó la mano y dijo que quería revisar el tema de los extranjeros”, explicó en la misma respuesta.

“Cada club tiene que hacerse cargo de sus posturas. Se aprobó sin analizar. Me parece una mala noticia y supongo que se podrá evaluar de manera más detenida. Después de esa noticia, pasó lo del Mundial Sub 20. Quizás eso da un bálsamo al fútbol. Las decisiones no se pueden tomar así, no habla bien. Una vez más se ve como que algunos actores de esta actividad son como impermeables al impacto de la opinión pública. No se entiende que de la nada se pase a seis extranjeros. ¿Cuál fue la motivación? ¿Económica? ¿Deportiva?”, disparó el presidente de Cruzados.

Gamadiel García, presidente del Sifup, señaló que si no se revierte la medida, los jugadores afiliados a la entidad gremial no se presentarán a jugar.

La postura del Sifup

Si no se revierte la medida del sexto extranjero, podría darse, por primera vez en la historia, que hayan menos deportistas chilenos en el campo de juego. Un precedente que desde el Sindicato de Fútbolistas ven como negativo. “El problema no es el directorio de la ANFP, es el Consejo de Presidentes. Todos los años nos sorprenden”, dijo Gamadiel García luego de una reunión que sostuvo con Milad.

La posición es clara. “No habría primera fecha si hay seis extranjeros. Primero por un tema de competencia, porque en nuestro territorio no hay ningún país que tenga más de seis en cancha. No se condice con tema económico considerando los montos y sueldos que ganan los extranjeros, no sería un ahorro para la liga (...) Esto es una postura de nueve instituciones que buscan negocios, que buscan favorecer a alguien, pero no es el fútbol”, insistió el exfutbolista.