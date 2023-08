Rivaldo le cierra la puerta a Carlo Ancelotti como entrenador del Scratch: “El técnico debería de ser brasileño”

El tema del técnico de la selección brasileña se ha convertido en un tema para el país pentacampeón de fútbol. Si bien del presidente de la confederación del fútbol local, Ednaldo Rodrigues, confirmó la llegada del italiano Carlo Ancelotti, aún hay algunos escépticos frente a ese fichaje e, incluso, el presidente Lula se mostró contrario.

Uno de ellos es el legendario Rivaldo, campeón con la Canarinha en Corea y Japón 2002. El pernambucano no está convencido de que el europeo llegue al equipo verdeamarelho a finales de la próxima temporada con Real Madrid, cuyo contrato termina en junio de 2024.

Así lo dejó en claro el exjugador de Barcelona, quien adelantó que el actual entrenador de Fluminense, Fernando Diniz, es la persona idónea para liderar el proyecto de su selección en las próximas eliminatorias.

“Todo el mundo habla de que Ancelotti puede ser el entrenador de la selección brasileña. Creo que no lo será, porque no ha dicho nada, él (Ancelotti) no ha dicho nada todavía. Y creo que Diniz era el entrenador ideal para el equipo”, explicó la exfigura de Deportivo la Coruña.

Asimismo, agregó que “Fernando Diniz (el interino) tiene que continuar. Para mí, es el entrenador ideal para llegar a la Copa del Mundo con Brasil y tengo la convicción de que lo será”.

Ancelotti en Italia

Rivaldo conoce muy de cerca a Carletto, con quien trabajó en el Milán entre 2002 y 2003. Pese a llegar con estatus de estrella procedente del Barcelona, poco después de conquistar el quinto Mundial para el Scratch, el ex número 10 de la selección no consiguió asentarse en Italia, siendo reserva de Rui Costa y posteriormente de Kaká.

Pese a ello, logró el título de la Champions League con los lombardos en 2023, tras vencer en los penales la final disputada ante la Juventus, además de la Copa Italia de la misma temporada.

“Tuve el privilegio de ser entrenado por Ancelotti en el Milan. Un gran entrenador, una buena persona, le tengo un cariño enorme, pero cuando se habla de la selección brasileña, creo que el entrenador tenía que ser brasileño”, reconoció el exdelantero de Palmeiras a Gaceta TV.

Asimismo, afirmó que el actual adiestrador del Madrid se vería mucho mejor como seleccionador de su país, que vive una profunda crisis futbolística después de ganar su cuarto título mundial, hace ya 17 años.

“Ancelotti es un gran técnico y yo creo que le iría mucho mejor entrenando a Italia, que estuvo dos mundiales sin ir. Llegar aquí, ser campeón con la selección brasileña no creo que le pueda ir tan bien”, explicó el oriundo de Recife.

Además, Rivaldo aprovechó de comentar la actualidad de Neymar, muy cuestionado en Paris Saint-Germain, pero una de las figuras fundamentales de la selección brasileña y quien podría liderar un eventual título en Norteamérica.

“Neymar es un gran jugador. Con la selección ha marcado muchos goles, más que Pelé y creo que hará un gran Mundial. Mira lo que pasó con Messi con Argentina, con sus 35 años ganó un título. Neymar tendrá 34 y estará en un buen momento todavía. Y claro, los jugadores se tienen que unir para intentar conseguir ese título, no solo por Neymar sino por todos, tenemos que ser campeones en 2026″, afirmó.