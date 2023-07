Lula da Silva no quiere a Carlo Ancelotti en la selección de Brasil: “¿Por qué no resuelve los problemas de Italia?”

Carlo Ancelotti, el flamante técnico del Real Madrid, asumirá la banca de Brasil en la temporada 2024. Ancelotti tomará las riendas del equipo para la participación en la Copa América, que se jugará en Estados Unidos. Restando un año para ese certamen, el elegido para ese puesto mientras tanto es Fernando Diniz.

La noticia la confirmó este martes el propio presidente de la confederación de ese país. “Dirigirá la selección nacional con total autonomía”, comenzó diciendo Ednaldo Rodrigues. Luego, mencionó el principal motivo que lo llevó a elegirlo: “Hay muchos buenos entrenadores en Brasil, y Diniz fue por un trabajo que entendí que era innovador”.

La noticia golpeó en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de ese país, cuestionó el arribo del italiano. No lo quiere sentado en la banca de la Canarinha. “Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?”, dijo el mandatario.

De paso, Lula Da Silva respaldó el trabajo del interino, Fernando Diniz. Defendió “la creatividad y la personalidad” de Diniz, actual técnico del Fluminense y seleccionador interino, y confió en que “aprovechará bien” la oportunidad que tiene al frente de la Canarinha, pese a lo que considera una falta de “calidad” del fútbol brasileño actual. “El problema no es Diniz; el problema es que no tenemos la calidad de jugadores que tuvimos en otras épocas”, señaló el mandatario.

Mientras tanto, Diniz avisó durante su presentación que los dirigentes de la CBF le garantizaron que tendrá total libertad y autonomía para imponer su estilo de juego sin tener que escuchar a nadie, en referencia al trabajo que podría exigir el ya cuestionado técnico italiano.