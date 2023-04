Carlo Ancelotti reconoce el interés de Brasil: “Me quieren y eso me encanta”

Brasil está en la búsqueda de un seleccionador y Carlo Ancelotti asoma como el nombre más potente de la lista. El técnico del Real Madrid reconoce que existen acercamientos, pero asevera que se siente cómodo en el laureado club español. “La realidad es que el equipo nacional brasileño me quiere y eso me encanta, me da mucha ilusión, pero debo respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir”, destaca al respecto.

Más allá de las intenciones del Scratch, el estratega italiano no se ve fuera del Santiago Bernabéu. “Está todo bastante claro, me quedaré aquí mientras la institución me lo permita. Siento mucho cariño del presidente, de la afición, de los jugadores y el ambiente es muy tranquilo a mi alrededor. Ahora tenemos dos meses y medio para intentar ganar títulos”, remarca.

Insiste en que su cariño por el equipo que dirige va más allá de los vínculos contractuales, sin embargo, descarta el retiro luego de salir del ente merengue, algo que hace un tiempo había estudiado. “Quiero cumplir el contrato, pero no porque hay algo escrito, sino porque me gusta estar el Real Madrid. Lo que suceda después es cosa del futuro. Vamos a ver que es lo que pasa”, dice.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF. Foto: REUTERS/Abdelhak Balhaki

La búsqueda en Brasil

La derrota de Brasil ante Marruecos, el pasado sábado 25 de marzo, genera preocupación en la canarinha. Desde la Federación Brasileña de Futbol pusieron junio como plazo máximo para encontrar al nuevo DT. Claro que la búsqueda no es sencilla. Ednaldo Rodrigues, presidente de la CFB, sueña con Carletto. “Es unánimemente respetado entre los jugadores. No sólo es el favorito de los futbolistas, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él (...) Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podremos hacerlo posible”, declaraba el dirigente a Reuters.

El directivo brasileño afirma que no buscarán pasar a llevar la planificación de ningún club con sus ofrecimientos. “Seremos muy éticos en nuestro planteamiento y respetaremos los contratos en vigor. También respetamos mucho el trabajo que realiza cualquier entrenador y su club para llegar hasta ahí. No le faltaremos el respeto a ningún presidente de los clubes en cuestión”, confirmaba.

En el país de la samba, la opción de un técnico extranjero genera opiniones divididas. Por ejemplo, Ronaldo Nazario no ve con malos ojos esto. Menos en el caso de Ancelotti, quien lo dirigió en el Milan. “No veo un problema con que sea un entrenador extranjero quien dirija a Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro director técnico y veo con muy buenos ojos algunos nombres”, aseguraba el histórico goleador, tras la eliminación del la canarinha en Qatar 2022.

Distinto es el pensamiento de Rivaldo, quien descartaba de plano la idea de un DT no nacido en su país. “No estoy de acuerdo y creo que es una falta de respeto a los entrenadores brasileños considerar contratar a un entrenador extranjero para nuestra selección. Creo que tenemos entrenadores capaces de hacerse cargo y hacer un buen trabajo, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho y Dorival Jr”, escribió en su cuenta de Instagram, en diciembre pasado.