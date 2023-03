Eden Hazard vs Carlo Ancelotti: la pelea que remece la interna del Real Madrid

Cualquier equipo del mundo que esté en el segundo lugar de la tabla y clasificado a cuartos de final de un torneo continental, debería estar pasando por un buen momento. Cualquiera. Menos el Real Madrid.

El cuadro merengue, que en la tarde de este domingo visita al Barcelona, vive una crisis interna y sus protagonistas decidieron hacerla pública esta semana. Hablamos de Eden Hazard y Carlo Ancelotti, quienes tienen en vilo al vestuario merengue.

Es que la otrora estrella del Chelsea fue perdiendo protagonismo en el cuadro español con la llegada del adiestrador italiano y hoy no suma minutos ni en los amistosos. De hecho, en la temporada 2022/23, el belga jugó sólo 98 minutos en LaLiga y 131 en la Champions League.

Es tan notoria su ausencia en el campo que en Europa se transformó en la pauta de los medios de comunicación y hasta los compañeros de Hazard salieron a comentar la polémica. Y no en muy buenos términos.

“La situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas”, le reveló Toni Kroos al canal Eleven Belgium.

Y el propio Hazard se confesó en una entrevista con RTBF, dónde dijo que echa de menos jugar y le habló directamente a Ancelotti: “Ojalá pueda aportar algo y que el míster cuente conmigo. Veremos si puedo jugar algo a final de temporada. Hay compañeros que juegan bien y eso es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él”.

Luego agregó: “Hay respeto entre los dos, pero no puedo decir que hablemos, porque no nos hablamos. Insisto en que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar, por lo que representa en el fútbol y lo que ha hecho en su carrera”.

Palabras que fueron respondidas con una más que lapidaria frase del director técnico, la que dejó clara que el destino del extremo izquierdo no va a cambiar. “No estoy aquí para dar minutos a los jugadores, sino para que el Madrid gane partidos. Yo no pongo las alineaciones en función de la edad o de lo que ganen los jugadores. No sé lo que gana Hazard, pongo las alineaciones para que el Madrid gane partidos”.

El belga insistió en qué se va a quedar. Le queda un año de contrato y no piensa moverse del Santiago Bernabéu, porque aunque su jefe no diga su sueldo, los medios ibéricos han publicado que es uno de los más altos de la plantilla: 23 millones de euros por temporada.