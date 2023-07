El hermético retorno que prepara Catalina Pérez al Congreso en medio del lío de platas

Cerca de las 11:30 se comenzaron a zanjar los detalles del esperado retorno. Luego de la polémica por el lío de platas entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta -cuyos protagonistas fueron su expareja Daniel Andrade y exasesor Carlos Contreras- el pasado 3 de julio la diputada de RD Catalina Pérez presentó una licencia por 20 días que terminó este lunes, por lo que tendrá que retornar a sus funciones en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Esta mañana su equipo de colaboradores más cercano se encontraba reunido con la parlamentaria en Santiago, en una cita que se agendó bajo extrema reserva. Allí se contemplaron, principalmente, dos opciones: su retorno esta tarde a la Cámara para reiniciar sus actividades o la renovación de su licencia médica.

La decisión que imperaba en su equipo, hasta el cierre de esta edición, era un hermético regreso a sus funciones parlamentarias, cuyas actividades no consideran vocerías con la prensa. Otros detalles como el espacio desde el que de ahora en adelante va a participar también estaba en análisis. Esto último luego de que el Frente Amplio pusiera en duda su continuidad en la bancada dependiendo de la definición de RD sobre su permanencia, algo que se determinó el pasado martes con la suspensión de un año de su militancia.

“Si el Tribunal Supremo de RD determina que está suspendida nosotros vamos extender la definición porque la diputada es integrante de esta bancada en tanto sea militante de RD”, dijo el pasado 3 de julio la diputada Camila Rojas (Comunes), jefa de la bancada del FA.

Desde la Secretaría de la Cámara se asegura que Pérez tiene la posibilidad de renovar su licencia médica hasta el miércoles.

De este modo, la idea del equipo de la parlamentaria es que participe de la elección de la testera de la Corporación a las 17:00, instancia de la que fue parte hasta el pasado 20 de junio, cuando decidió suspender su participación. De hecho, en la biografía de su cuenta personal de Twitter lo primero que aparece es “exvicepresidenta de la Cámara”.

Catalina Pérez, como vicepresidenta de la Cámara de Diputados

Catalina Pérez, en todo caso, también está citada para la sesión de la comisión de Constitución, un espacio que integra y que comenzará a las 14:00 horas. Allí se votará en particular el proyecto de ley que “establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal”.

Si bien diputados de Revolución Democrática han afirmado que Pérez no ha tomado contacto con su excomité, otros diputados oficialistas como el independiente PPD y vicepresidente de la Cámara, Cristián Tapia, sí esperan el regreso de Pérez. “Yo en lo personal no he conversado con la diputada Perez. Pero a mí, lo que me han informado es que ella terminó su licencia y debería estar en la votación”, aseguró.

La última vez que Pérez apareció públicamente fue mediante un video en sus redes sociales publicado el 1 de julio. Allí emplazó al presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, afirmando que “como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

“En mi primera declaración dije que esto era sólo un problema de dos hombres adultos, pero es indudable que esto también tiene una dimensión de interés público. Me equivoqué”, aseveró también la parlamentaria en aquella oportunidad.

Suspensión de su militancia

El martes 18 de julio el tribunal supremo de RD resolvió suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez por un año, luego de una audiencia de cerca de cinco horas. Desde el entorno de la parlamentaria aseguraron que la medida será acatada, descartando la posibilidad de renunciar a la colectividad.

Si bien el liderazgo de Pérez en la interna del partido tiene peso, lo cierto es que tras el lío de platas entre fundaciones y el Minvu su posición quedó debilitada. Un ejemplo de esto es que para las elecciones internas de este 29 y 30 de julio la lista de su lote, “Despierta”, bajó sus candidaturas luego de una división interna en la tendencia.

Se trató de un escenario que se materializó la semana pasada, cuando Yvonne Lecaros, cabeza de la nómina, y dos candidatos más renunciaron a la nómina, pero mantuvieron sus aspiraciones electorales, luego de respaldar la postura crítica contra Pérez que tomó la directiva encabezada por el senador Latorre. Esto no le gustó al grupo más cercano de la diputada, quienes optaron por bajar la lista de la competencia.