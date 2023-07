FA toma distancia definitiva de Catalina Pérez y diputada presenta licencia médica por 20 días en medio de crisis por lío de platas

La diputada de Revolución Democrática (RD) Catalina Pérez presentó licencia médica por 20 días, por lo que no retomará sus funciones en el Parlamento durante las próximas semanas.

La anterior semana había sido distrital, por lo cual los legisladores no debían realizar sus labores en la sede parlamentaria. Así, todas las miradas estaban puestas en si la también expresidenta de RD asistiría o no ayer al Congreso al retomarse las actividades. Esto, en medio de la crisis en Revolución Democrática por los líos de platas políticas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La Tercera había adelantado la posible inasistencia de la parlamentaria para esta jornada, y finalmente su equipo confirmó a este medio que la legisladora presentó el documento médico que la mantendrá alejada de sus funciones hasta el 23 de julio.

La ausencia de la diputada se da en medio de la polémica que involucra a militantes de RD de su círculo cercano, quienes firmaron convenios por más de $ 400 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

En medio de la crisis más grande que ha vivido RD, Pérez reapareció este fin de semana en sus redes sociales, donde emitió una declaración pública en la que entregó sus descargos por el caso y criticó fuertemente al timonel de su partido, Juan Ignacio Latorre.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, señaló la parlamentaria.

Asimismo, aseguró que “jamás” ha faltado a “la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años”.

La situación entre el Minvu y Democracia Viva mantiene al Ministerio Público indagando supuestos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia entre ambas partes. Además, se han sumado nuevas aristas al caso que involucran a otras fundaciones, entre ellas, Urbanismo Social en la Región del Maule.

Los diputados de RD y la directiva se reunieron el fin de semana para analizar la situación de la colectividad, incluyendo los dichos de Pérez, en la cual determinaron realizar un punto conjunto de prensa junto con las otras fuerzas parlamentarias del Frente Amplio, en la que definieron desmarcarse de la extimonel de RD.

Así, durante la tarde de este lunes, en un punto de prensa que contó con diputados tanto de Revolución Democrática, de Convergencia Social y de Comunes, la jefa de bancada, Camila Rojas (Comunes), señaló que “nos parece importante que no se intente empañar el trabajo del Frente Amplio y especialmente del gobierno, por estos hechos, porque lo que estamos haciendo es dar la cara, tomar acciones”, tras anunciar la firma del bloque en la comisión investigadora del caso.

Las palabras de la diputada Rojas respecto de la situación específica de la suspensión marcaron una distancia “definitiva” -admiten en el mismo bloque- respecto de Pérez. “Si RD decide suspender a la diputada, lo que vamos a hacer como bancada es tomar la misma definición”, puntualizó, aludiendo a la definición que deberá tomar el tribunal supremo de la colectividad.

Luego, el senador Juan Ignacio Latorre (y timonel RD) replicó las versiones que apuntan una posible salida de su cargo como líder de la colectividad. “Mi foco y energía está en dar la cara en esta grave crisis que enfrenta el partido. Algunas personas han arrastrado al partido a una pérdida de confianza y daño público, de prácticas irregulares que podrían constituir delito, nuestro foco está ahí, al servicio del partido”.

De todas formas, declinó responder directamente a Pérez y a su declaración del sábado pasado. “No voy a entrar en polémicas con la diputada Pérez”, concluyó.