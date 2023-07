Catalina Pérez regresa al Congreso tras 20 días de ausencia

La diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) retomó este lunes sus labores en la Cámara Baja, al finalizar la licencia médica que presentó asediada por el caso de lío de platas políticas.

El lunes 3 de julio, la legisladora oficialista hizo llegar al Congreso un permiso por 20 días.

Al cumplirse ese plazo, la diputada no renovó el permiso para ausentarse y llegó este lunes hasta la sede del Parlamento en Valparaíso a las 17.00 horas, momento en que se debe analizar, según la tabla tentativa, el establecimiento de su nueva mesa directiva.

El diputado Cristian Tapia (IND-PPD) que se desempeña como primer vicepresidente de la Cámara, fue consultado por la asistencia de la legisladora en una jornada clave.

“Yo en lo personal no he conversado con la diputada Pérez. Pero a mí, lo que me han informado es que ella terminó su licencia y debería estar en la votación”, señaló en la mañana.

Democracia Viva

El 16 de junio el medio antofagastino Timeline dio a conocer los contratos por $426 millones entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, una entidad que fue fundada por Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada. Los convenios para proyectos de mejoras en campamentos de la zona los visó por trato directo Carlos Contreras, que había sido el jefe del gabinete parlamentario de Pérez.

Contreras tuvo que renunciar a la seremi de Vivienda, Andrade dejó su cargo de asesor en el Ministerio de Defensa y el 20 de junio Pérez anunció que suspendía su participación en la mesa de la Cámara de Diputados para que la oposición desistiera de una moción de censura. Esa misma jornada, la Fiscalía Regional de Antofagasta informaba que inició de oficio una investigación por el caso.

A la semana, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) llegaba hasta el domicilio que Pérez compartía con Andrade en la comuna de Pedro Aguirre Cerda con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Dada la gravedad de las acusaciones, Revolución Democrática, el partido de los involucrados, optó por dar curso a una querella en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos.

El 7 de julio, el Tribunal Supremo (TS) de RD confirmó la suspensión de la militancia de la diputada en el partido oficialista.