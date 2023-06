Catalina Pérez suspende participación en la mesa de la Cámara de Diputados en medio de presiones de la UDI

Catalina Pérez en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Foto: Pablo Ovalle Isasmedi / Agencia Uno.

"El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir también se le infrinja al oficialismo", señaló la legisladora RD. Además, aclaró que no renunciará hasta que la actual mesa complete su periodo al frente de la Corporación, es decir, en una semana más.