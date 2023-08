Carter aborda caso de funcionario municipal y presunta bomba: “Hemos sido testigos de un festival de acusaciones claramente mal intencionadas”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió por primera vez al incidente que se registró en su comuna el pasado viernes, luego de que un funcionario municipal de seguridad fuera detenido por, supuestamente, dejar una artefacto explosivo en la vía pública.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue el que se comunicó con Carabineros para realizar la denuncia respectiva y, según su relato, el objeto había sido dejado por otra persona que luego se dio a la fuga. Sin embargo, al revisar las cámaras de los locales comerciales cercanos, los uniformados se percataron de que el relato del funcionario municipal no se condecía con lo que mostrado por las imágenes.

En el consejo del municipio de La Florida que se realizó esta tarde, el acalde Carter abordó los hechos y contó cómo se habría originado la situación. “Se recibió a la central de llamado 1416 (de seguridad ciudadana municipal) una solicitud de una vecina que, además, es la persona encargada en el barrio de tener el libro de registro que nuestros funcionarios de seguridad tienen que firmar. La dirigenta es una persona conocida por todos los dirigentes y todos los concejales y en ese contexto, se produjo por parte de ella la entrega de la información que se disponía de un artefacto decorativo al interior de la vivienda de un vecino. Ellos habían recibido información que eso era un artefacto de guerra y que eventualmente podía ser un bomba”.

“Este artefacto, que había estado en la casa mucho tiempo, sin que nadie se preocupara, generó pánico dentro de la casa y la dirigenta le pidió a uno de nuestros patrulleros que se hiciera cargo del artefacto. Esta persona (funcionario municipal) tomó una decisión que obviamente es un error grave, que le va a costar el empleo por falta de prudencia, por cuanto lo que correspondía era llamar a la unidad policial más cercana para que se hiciera cargo del artefacto. Él estimó pertinente sacarlo de la casa y ponerlo en una plaza, alejada de las personas, y llamó a la policía para que se hiciera cargo, la policía llegó al lugar y se activó el proceso investigativo del Ministerio Público”, agregó el jefe comunal.

La tarde de ayer, se formalizó al funcionario municipal, instancia el que el tribunal resolvió dejarlo con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Eso sí, la defensa del acusado pidió una audiencia de sobreseimiento, que quedó fijada para el 15 de septiembre.

En relación a aquello, Carter indicó que “en el día de ayer se produjo la formalización, donde primero se descartó la existencia de un artefacto explosivo. Hemos sido testigos de un festival de acusaciones claramente mal intencionadas, donde no hay TNT, pólvora, simplemente lo que tenemos es un artefacto de práctica, aparentemente de la Fuerza Aérea de los años 70, un marcador de posiciones de los aviones, y no tiene riesgo explosivo, lo que cual no implica que haya una responsabilidad porque es un artefacto de guerra y eso tiene una penalización en nuestro sistema penal, pero bomba no hubo nunca”.

Seguidamente, criticó las declaraciones que algunos concejales han emitido en medios de comunicación, así como la de algunos políticos. “Es una vergüenza lo irresponsable, lo malvado que algunas personas en dos días, a lo menos, se dedicaron a hacer. Afortunadamente, son tan ridículos, estúpidos, que la opinión pública no los siguió y lo que ellos buscaban, que era generar un escándalo en medios de comunicación, los mismos medios de comunicación se dieron cuenta al concurrir al alugar que esto no era un acto terrorista, una bomba, sino que simplemente un funcionario de seguridad ciudadana que cometió un erro administrativo al no llamar a Carabineros para que se hiciera cargo del procedimiento”.

Además, agregó que “en el contexto de lo que ocurrió, otra vez se insultó a funcionarios municipales gratuitamente al voleo, los funcionarios de seguridad ciudadana por definición son seres humanos, dentro de ellos hay buenas personas, malas personas y como somos la mayoría: ni bueno ni malo. Pero lo que no corresponde es dejar caer sobre ellos una mancha de que aquí hay personas condenadas por la ley, que nosotros contratamos delincuentes, es una vergüenza”.

Por último, se refirió al funcionario municipal, quien fue apartado de sus funciones y será desvinculado una vez que termine el proceso judicial. “Tiene una hoja de vida intachable, todo lo que se nos refiere de él es que es un muy buen funcionario y un hombre de familia respetable, inmigrante venezolano, que no había tenido nunca un error, pero en este caso cometió un error grave y que no tiene que ver con un error de manejar una bomba, ni mucho menos fabricarla, ni muchísimo menos usarla para efectos políticos”, aseveró el alcalde Carter.