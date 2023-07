Empresa denunciada por exdirector de Junaeb de recibir sobrepagos: “Vamos a ejercer acciones civiles y penales por estas informaciones falsas”

El jueves 6 de julio, en medio de una de las sesiones de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, una grave denuncia se tomó la agenda a partir de ahí: Cristóbal Acevedo, exdirector de Junaeb, aseguró en la instancia a la que fue invitado que en 2022 dicho organismo pagó $ 3.500 millones por apenas 30 colaciones a la empresa Soser, uno de sus proveedores de servicios.

Inmediatamente la propia Junaeb salió a desmentir las acusaciones, mientras que buena parte de los diputados de oposición sumó esta situación como insumo para la acusación constitucional en contra del secretario de Estado. Y aunque finalmente aquello no prosperó, hoy Soser sale a defenderse. Y no solo eso, sino que anuncia acciones legales en contra de quien los pusiera en la palestra.

“La acusación que hace el señor Acevedo es derechamente equivocada, falsa o injusta. No es en absoluto cierto lo que él señaló. Las cifras no son para nada correctas. Él imputa que se pagaron 3.500 millones por concepto de colaciones, donde supuestamente solo se entregaron 30, y esa información es absolutamente incorrecta”, dice de entrada Vinko Fodic, abogado de la empresa, que tiene el contrato de todos los colegios que reciben alimentación de Junaeb en la Región de O’Higgins.

¿Cuáles son sus explicaciones? ¿Descartan haber recibido $ 3.500 millones de pesos por 30 raciones de colaciones?

Cuando Soser postuló, ofertó por desayunos, almuerzos y once, cada comida con su precio. En la Región de O’Higgins, Soser fue la más barata y por eso ganó. Cuando comenzó la ejecución del contrato, la Junaeb decidió no prestar el servicio de once y cambiar esos dineros por más desayunos y más almuerzos, lo que resultó en un equilibiro en el contrato, pero manteniendo el precio final adjudicado. Por ejemplo: si se adjucó en 100, dividido 30-30-40, lo que ocurrió es que se reordenaron las cifras. Respecto de las once, Juneb decidió cambiar ese servico y dar otro que en su concepción era más importante, entonces, se reordenaron las partidas, pero, como ya dije, manteniendo los precios. No hubo un aumento de contrato.

¿Pero la ecuación es exacta? ¿Las raciones de once que dejaron de entregar se compensaron con desayunos o almuerzos?

Es directamente proporcional. Insisto que esto fue por decisión de Junaeb, no de la empresa. Se estimó cambiar las once por otro servicio. Es lo que se denomina jurídicamente como un equilibro contractual, algo que está permitido, porque como ya dije, no hubo aumento de contrato, el que encima se paga por las raciones efectivamente prestadas. No hay un pago por raciones no prestadas.

¿Ni siquiera el cambio de servicio de once a desayunos o almuerzos llevó a un pago por raciones no prestadas?

No hubo una variación sustancial entre lo proyectado y lo ejecutado, y siempre se paga por lo ejecutado. Como los contratos se cierran con antelación sin saber cuántas raciones exactas se entregarán, se hace una proyección y hay algunos anticipos para pagar los costos fijos. Entonces, si proyecté entregar, por ejemplo, 100 raciones a un peso cada una y entrego 90, Junaeb ese mes me entregará $ 90. El anticipo se hace para costear el pago de las manipuladoras -35 mil mujeres- y con eso se asegura la estabilidad laboral. Otro ejemplo: si el anticipo es de $ 40 y ese mes entregué 80 raciones a $ 1 cada una y no las 100 proyectadas originalmente, el diferencial que me pagarán es de $ 40 y no lo que faltaba para llegar a lo proyectado originalmente. Si al mes siguiente doy 60 raciones, me pagarán $ 20 a fin de mes, porque ya me habían dado $ 40. Siempre se paga por ración efectivamente entregada, menos el ancitipo proyectado.

¿Es común que Junaeb decida no entregar un servicio y cambiarlo por otro? ¿Se puede?

Lo que cambió para toda la industria, porque no fue solo para nosotros, fue que por una decisión estratégica se decidió no prestar el servicio de once, porque por horario muchos niños se retiran antes o creció la matrícula, entonces se asegura que reciban desayuno y almuerzo.

¿Y cómo se explica que se hayan entregado esas 30 raciones de colaciones que menciona el exdirector Acevedo?

Es un número falso. En la Región de O’Higgins la empresa Soser no entregó ningún servicio de colación. No sé de dónde la inventó, es una cifra antojadiza.

¿Cuántas raciones dieron en el periodo denunciado?

Más de 45 millones de raciones (según el detalle de Soser, particularmente con Junaeb fueron 17.184.005 almuerzos, 17.120.234 desayunos, 561.978 once, 2.956.670 terceros servicios, 56.946 cenas y cero colaciones, además de 5,3 millones de raciones para Junji y 1,9 millones de raciones para Integra).

¿Hay algún mes o periodo dentro de los tiempos denunciados en que no hayan entregado raciones de colaciones y que sí les hayan pagado por este ítem?

No, eso no nos ha ocurrido y es muy difícil que ocurra. Incluso en pandemia, con los colegios cerrados, el sistema de raciones siguió funcionando con la entrega de cajas de mercadería. Incluso en los momentos más adversos de los últimos 50 años el sistema y programa funcionaron.

¿Les aumentaron el contrato para este año como dijo el exdirector?

Para 2023 aumentó para toda la industria, según el requerimiento de Junaeb.

¿Por qué cree que se produce esta denuncia?

Es absurdo pensar que nadie se dio cuenta de que se estaban pagando 100 millones de pesos por una ración. Sería prácticamente para despedir a todos. Son cifras absurdas. La motivación no la sabemos, sin embargo, creo que cuando llevemos estos antecedentes a fiscalía tendrán que investigar si el señor Acevedo tiene ligazón con otras empresas del rubro, porque ahí habría una motivación. Pediremos que eso se indague.

¿Llevarán adelante algún recurso por esta denuncia que los atañe directamente?

Soser lleva 20 años prestando raciones alimenticias de calidad a los niños más vulnerables de la Junaeb. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos con esta información falsa. La próxima semana vamos a llevar todo estos antecedentes al Ministerio Público para que vea si hay algún delito, y una vez que la fiscalía lo descarte, que estamos seguros que así va a ser, vamos a ejercer acciones civiles y penales contra el señor Acevedo por estas informaciones falsas.