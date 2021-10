Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Sichel se rehúsa a comprometer apoyo a Kast en balotaje y escala tensión con la UDI

Sichel se rehúsa a comprometer apoyo a Kast en segunda vuelta y escala tensión con la UDI

“No tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco para alguien que tiene un programa distinto”. Esas fueron las palabras escogidas por Sebastián Sichel para dar un portazo a la pretensión de la UDI de que él y José Antonio Kast suscriban un compromiso de apoyo a quien logre pasar a segunda vuelta.

Si bien la UDI como los demás partidos de Chile Podemos Más confirmaron el miércoles su respaldo a la candidatura de Sichel luego de la crisis de los descuelgues, las colectividades también adelantaron que votarán por el líder de Republicanos si este es quien avanza a balotaje, y en la tienda de Javier Macaya incluso dieron un paso más allá y emplazaron al ex ministro de Desarrollo Social a hacer lo mismo.

Al igual que Sichel, su equipo de campaña reaccionó con dureza ante el planteamiento de la UDI. “Dar un apoyo eventual a otra candidatura me parece que raya en lo absurdo (…) Ellos quieren jugar a dos bandas, tienen el corazón en dos candidaturas, cosa que es imposible”, acusó el coordinador del comando de Sichel, Pedro Browne, al tiempo que dijo que resultaba “patético” guiarse por las encuestas en política.

La negativa de Sichel a acoger el emplazamiento de la UDI, sin embargo, no logró poner término a la pugna, ya que senadores del partido se sumaron a la ofensiva. “Estos son tiempos de unidad, no de confrontación dentro de nuestro sector, por eso es que le pido a Sebastián que defina, y dé una respuesta definitiva, si quiere o no que la UDI esté a su lado, ¿sí o no?”, dijo ayer Iván Moreira.

José Antonio Kast, en tanto, también cuestionó la posición de su contendor oficialista. “Sujetar sus votos a sus propios intereses me parece una postura incorrecta (…) Yo apoyé a Piñera hace 4 años sin ninguna exigencia con tal de evitar un mal mayor. Lo que nosotros hemos señalado de manera reiterada es que si Sichel pasa a segunda vuelta va a necesitar los votos de quienes votaron por mí y viceversa”, afirmó. Lee más de esta historia.

El candidato presidencial del PRO participó ayer del quinto episodio de Estación Moneda, organizado por La Tercera y Radio Duna.

ME-O y el rol de su candidatura en el quiebre de la oposición: “Es imposible romper lo que está roto”

Marco Enríquez-Ominami participó ayer del quinto y penúltimo capítulo de Estación Moneda, ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales realizado por La Tercera y radio Duna. En la oportunidad el abanderado del PRO descartó ser el responsable de haber quebrado, con su postulación a La Moneda, el pacto que había construido junto a los partidos de la ex Concertación para enfrentar a las candidaturas de izquierda y derecha a la Presidencia y al Parlamento.

“Es imposible romper lo que está roto. Nunca hubo unidad. Ximena Rincón fue decapitada por Provoste. ¿Qué unidad?”, dijo.

También rechazó a quienes lo critican por haber privilegiado su cuarta incursión en una carrera presidencial en lugar de favorecer a los candidatos de su partido al Congreso, cuyas opciones se ven disminuidas luego de que la ex Concertación –a raíz de su candidatura a La Moneda– excluyera al PRO de su pacto parlamentario.

“No fue mi opción, fue nuestra opción. El consejo general, con el voto del senador (Alejandro) Navarro y (Alejandro) Guillier, pedían que yo fuera candidato. No hay ningún sacrificio”, afirmó. Lee más de esta historia.

> Zuckerberg renombra a Facebook como Meta y apuesta por el llamado metaverso

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció ayer que la compañía –dueña de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp– pasará a llamarse Meta y estará enfocada en la construcción de realidades virtuales aumentadas y compartidas conocidas como metaverso.

Por qué importa: el anuncio ocurre en momentos en que la compañía enfrenta numerosas críticas tras la divulgación de informes que señalan que la firma sabía que Instagram podía ser perjudicial para adolescentes –especialmente mujeres– y también después de que se han observado importantes caídas en el número de usuarios en la red Facebook.

“Hemos pasado del escritorio a la web y a los teléfonos, del texto a las fotos y al video, pero este no es el final de la línea. La próxima plataforma y medio será una Internet aún más inmersiva y encarnada y a esto lo llamamos el metaverso”, dijo Zuckerberg

En agosto Facebook lanzó pruebas públicas de Horizon Workrooms, una aplicación que permite a usuarios de las gafas de RV Oculus Quest 2 ingresar a oficinas virtuales como avatares y participar en reuniones.

En perspectiva: analistas de Bank of America dijeron que el metaverso es un concepto convincente que “tiene una posibilidad razonable de adopción en el mercado masivo con el fuerte respaldo de Facebook”. Pero advirtieron que las ambiciones de la compañía en esta área probablemente tardarán muchos años en hacerse realidad. Lee más de esta historia.

> Piden facilidades para vacunarse. La presidenta del Colmed emplazó al gobierno a facilitar el acceso a la vacuna contra el Covid. “No todos los que no han acudido son antivacunas, muchos han tenido barreras para recibir su dosis”, dijo. Sigue leyendo

> La dieta de Rojas Vade. La Segpres envió un oficio a la Contraloría para consultar si procede que el Estado deje de pagar la remuneración del constituyente Rodrigo Rojas Vade –unos $2,5 millones–, quien dejó de participar en la Convención. Sigue leyendo

> Delgado a La Araucanía. Los ministros del Interior y de Defensa se trasladaron a la Novena Región luego de que la Corte Suprema ordenara a las autoridades tomar medidas para resguardar a la población de la violencia rural en la zona. Sigue leyendo

Adversas señales para reactivar la inversión

La salida de la actual crisis de empleo y bienestar requiere asumir aquello que sí se sabe sobre cómo volver a estimular la inversión, lo que está muy alejado de las heterodoxas fórmulas que se buscan instaurar.

» Constitución: modelo y sistema

Lo que se ignora general e inexplicablemente en el debate es que en los últimos lustros las desigualdades han disminuido significativamente, y que en los últimos 30 años prácticamente todos los chilenos han mejorado espectacularmente sus condiciones de vida, incluyendo por cierto el acceso a mejores servicios sociales.

Por Rolf Lüders

» Educación: una crítica al programa de Boric

Llama la atención la confianza excesiva en la acción estatal. En el conjunto del programa de educación se propone crear, desde su administración, seis “sistemas” diferentes para conducir y coordinar al sistema educacional, más una agencia y un consejo.

Por Daniel Rodríguez

Sichel y su enfrentamiento con “sus” partidos. Sichel buscó dar una suerte de golpe de timón al exhortar a los partidos de Chile Podemos Más a sincerar sus posiciones frente a la candidatura de Kast. La movida derivó en la reafirmación de las directivas del apoyo comprometido; pero el llamado de la UDI a garantizar su apoyo al líder de Republicanos si este pasaba a segunda vuelta pareció torpedear aún más al independiente.

