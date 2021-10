Lollapalooza Chile anuncia sus nuevas fechas y Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus vienen a las ediciones del continente

“Gracias por esperarnos”. Ese es uno de los encabezados de presentación del comunicado que oficializa la próxima entrega de Lollapalooza Chile.

No podía ser más adecuado: el evento capitalino, el más multitudinario de país, ha seguido como consecuencia de la pandemia un derrotero que incluye varias postergaciones. Anuciado en su décima versión para marzo de 2020, finalmente fue movido para noviembre de ese mismo año. Pero el Covid-19 volvió a alterar los planes y de nuevo todo quedó para el 26, 27 y 28 de noviembre del actual 2021.

18 de marzo de 2018/SANTIAGO Vista aérea, durante la jornada de cierre del Lollapalooza 2018, que se desarrolla en el Parque O'Higgins. FOTO: SAMIR VIVEROS SILVA/DRON/AGENCIAUNO

Sin embargo, en agosto uno de sus organizadores, Sebastián de la Barra de la productora Lotus, dijo en esta entrevista con Culto que era casi imposible que también se concretara este año, por lo que 2022 era la alternativa más cierta.

Y así será. El espectáculo retomará actividades los días 18, 19 y 20 de marzo en el Parque O’Higgins, según anuncian desde la propia productora Lotus.

En el mismo texto se advierte que en los próximos días se informarán las coordenadas definitivas de inicio de venta de boletos, precios y políticas y plazos de devolución.

Eso sí, la compañía hace un llamado entre quienes ya tenían entrada para Lolla 2020 a no devolverla, ya que seguirá siendo válida para el evento de 2022.

Además, puntualizan que quienes no puedan asistir, podrán pedir la devlución del ticket completo, incluyendo cargo por servicio. Los que tengan pase diario, también podrán ir hasta Puntoticket para cambiar su ticket de día.

En esa línea, también habrá beneficios para las personas que conserven su entrada de 2020: sorte de upgrades en los tickets; venta especial anticipada para Lolla 2023; y acceso a sorteos de pases diarios y pases por 3 días.

***

Acorde a los tiempos, la instancia también se regirá por los actuales protocolos relativos al coronavirus. Por ejemplo, se exigirá pase de movilidad y uso de mascarillas.

Y aunque tampoco hoy se han revelado nombres de artistas, las ediciones hermanas de Lollapalooza Chile, en Brasil y Argentina y que se hacen alrededor de las mismas fechas, sí divulgaron su cartel con los invitados.

Entre los nombres que encabezan están Foo Fighters, Miley Cyrus y The Strokes. También aparecen ASAP Rocky, Alesso, C. Tangana, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Martin Garrix, A Day to remember, The Wombats, Jane’s Addiction, Idles y Phoebe Bridgers.

Según fuentes consultadas por este medio, varios de los artistas confirmados por los países vecinos también aterrizarían en Santiago, aunque pueden cambiar un par.

Por estos días, los organizadores de Lollapalooza Chile ajustan el lineup bajo la intención de poder anunciarlo en las próximas semanas.

