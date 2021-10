Marco Enríquez-Ominami y rol de su candidatura en la unidad de la oposición: “Es imposible romper lo que está roto”

El abanderado del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, participó este jueves en la quinta edición de Estación Moneda; ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 21 de noviembre, organizado por Radio Duna y La Tercera.

En esta nueva edición, conducida por los periodistas Matías del Río y Vanessa Azócar, el abanderado -quien por cuarta vez postula a La Moneda-, desestimó que su candidatura haya divido a la oposición, asegurando que él llamó a primarias amplias. En julio pasado, el PRO resolvió restarse de la consulta presidencial de la Unidad Constituyente, que concluyó con el triunfo de Yasna Provoste (DC), ahora abanderada del sector. Posteriormente -y en respuesta a la decisión del PRO- el bloque inscribió la lista parlamentaria sin el Partido Progresista, y cambió de nombre a Nuevo Pacto Social.

En Estación Moneda, ME-O cuestionó a sus contendores de la oposición. A Provoste la acusó de “decapitar” la candidatura de Ximena Rincón -quien fue la abanderada de la DC previo a la irrupción de la senadora por Atacama- y sobre el diputado y carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que carece de experiencia.

También arremetió contra el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a quién comparó con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y con exMandatario de Estados Unidos, Donald Trump. En la entrevista, también abordó materias como el cuarto retiro de pensiones y la inflación.

En octubre de 2020 usted hacía un llamado a la unidad de la oposición para evitar un triunfo de Joaquín Lavín. ¿Cómo se explica un llamado a la unidad de la oposición cuando usted se postula y eso significa una merma en su sector?

Es imposible romper lo que está roto. Nunca hubo unidad. Gabriel Boric no quiso una primaria amplia. Listo, se acabó la unidad. Incluso propuse que Pamela Jiles, (lo) que fue provocador, y Ximena Rincón, que fue decapitada por Provoste, proclamada en una primaria con 20 mil pobres militantes de la DC que pagaron su cuota y fueron a votar en pandemia, y en un gran acto de sonoridad, tomó una guillotina en tiempos de feminismo. ¿Qué unidad? Ahora usted dice una merma. Es una merma para nosotros que vayan ellos. ¿Por qué el monopolio de la candidatura lo tienen ellos y no nosotros?

Hay un tema de ventaja, evidentemente usted no está primero en esa carrera.

La misma ventaja que tenía (Daniel) Jadue sobre Boric. La elección está partiendo. Vengo a este programa fascinante a conquistar a los compatriotas. Está partiendo. Uno recorre las calles y escucha la voz de Chile también. La cosa recién se está comenzando a calentar. La agenda de la pandemia, cuarto retiro, lunes pasado; aplica la teoría marítima: una ola reemplaza a otra. Y la gran marea presidencial aún no llega.

¿Por qué su opción de ser carta presidencial terminó siendo más importante que impulsar la cartilla de candidatos del PRO?

No es mi opción, es nuestra opción. El consejo general, con el voto del senador (Alejandro) Navarro y (Alejandro) Guillier, pedían que yo fuera candidato. No hay ningún sacrificio, el PRO compite con una lista (parlamentaria) y sí, va ser difícil. ¿Por qué no felicitamos al revés, a un partido a diferencia de gente que estaba con nosotros y encontró que preferiría no competir si no tenía un cupo garantizado en el acuerdo en una calculadora que decía “Mira vamos con la Concertación mejor?” ¿Por qué no premiar al PRO? Hay algo muy grande en Chile, más grande de lo que nos damos cuenta, que yo creo que me doy cuenta, a diferencia de las otras candidaturas, que es la constituyente. Es cierto que me inscribí al último, fue difícil la inscripción, ganamos juicios. Hubo una cosa bien kafkiana, bien ridícula, y es que el Tricel, el TC y el Servel, fueron llamados 5 veces a declarar por mi derecho a competir en una campaña presidencial. Hace unos 20 días recién estamos en campaña por una cuarentena, por mi participación en la Celac, con lo cual efectivamente vamos tarde, pero vamos creciendo.

No sé quién tiene tantas campañas en Chile como ME-O, ¿Usted percibe realmente que su candidatura está aspectada para llegar a segunda vuelta?

Mire hace unos minutos me llegó un WhatsApp de 5 candidatos del PR, PPD, PS, pidiendo que les grabe videos. Eso no me pasó antes. En la encuesta de Sebastián Piñera, en su sub-sede la Cadem, en esta fecha marcábamos 3. Y ahora marcamos 7, según ellos. Comparar es un gran ejercicio. Entre hoy y 2017, ha sido entre el infierno y el paraíso. Si pasamos a segunda vuelta es otra conversación, por eso es que voy a entrar en materia. Está amenazado lo más importante de nuestra historia de Chile, por lo que luché bastante solo por lo demás, que es la constituyente. Está amenazado, porque si es verdad lo que percibo en la calle, que yo he apoyado a más de 3 mil candidatos entre diputados, senadores, cores en estos 10 años; lo que veo es que Kast está muy fuerte. Yo hago mucha calle y lo que veo es que me nombran a Kast. Creo que, sin ánimo de polemizar, va haber una gran crisis de poderes entre la constituyente y Kast. Si gana Boric va gobernar la constituyente. Y por tanto, sostengo que se necesita mucha experiencia para lo que viene.

La experiencia en candidatura es bien distinta a la de gobierno…

Yo creo que el problema de Boric es que saca mal los cálculos políticos.

No, me refiero a que usted tampoco tiene grandes dotes de gobernante. Si usted me dijera que tuvo un gobierno, que no necesariamente implica…

Discrepo. Creo que las cicatrices que llevo en la espalda traen una fuerza enorme. Conozco los recorridos, a los personajes y a la fauna política. Muchos de ellos fueron candidatos por nosotros. Ahora piden videos. Creo que la capacidad de articulación, que es lo que Piñera hizo muy mal que es la política (...) Nosotros sin estar en el poder, ya sabemos que son 7 las grandes áreas donde debe estar el Estado: vivienda, educación, salud, previsión, transporte, Internet, agua. Y mi problema con Boric, a propósito de experiencia, es que el problema del cuarto retiro es una falta de experiencia, de no conocer Chile. No de no saberse una cifra, que no es complicado, se la aprenderá para la próxima; el problema es que no conoce el tamaño de Chile hoy día. Él pone por delante una visión de la economía que se divorcia de otra visión. Y al igual que Piñera, encuentra fantástico a Mario Marcel. Y al igual que Kast, Piñera y Provoste, consideraba populista el cuarto retiro. “No aprobaré el cuarto retiro mientras se mantenga el IFE”, dijo Boric. Leía ayer, y por eso creo que es falta de experiencia, que la frase fue “Debe aprobarse urgentemente el cuarto retiro porque lo necesita el pueblo”.

Usted apela a que tiene más experiencia que Gabriel Boric ¿Por qué su opción, bajo ese prisma, es más competitiva que Yasna Provoste, que también tiene una vida en cargos públicos y representa un sector que hasta hace poco usted también integraba?

Yo fundé Unidad Constituyente, si el PRO no hubiese sido parte, hubiese sido solo la Concertación. De hecho, creo que a mí se me ocurrió el nombre. Ahora, la senadora que es buena parlamentaria, otra cosa es la candidatura. Convengamos que hizo una consulta ciudadana, y obtuvo la mitad de votos de lo que sacó (Ignacio) Briones, el último de las primarias de Chile Vamos. Yo les propuse otra cosa. Ella se midió, y me impacta en tiempos de feminismo, que decapitara a su senadora colega. Es la politiquería. Creo que la Concertación no quiso renovarse y está pagando los costos. ¿Cómo se explica que hoy con toda esa fuerza, nosotros tengamos -según la encuesta de Sebastián Piñera- la mitad de la votación de ella. Con un partido que va al sacrificio, un liderazgo repetido, no nuevo. Será que buena parte del pueblo concertacionista se da cuenta que no hubo renovación efectiva, y por eso es que hoy día diputados socialistas, o al menos una, han proclamado a Boric. Se dan cuenta que no hay cohesión entre ellos. El 2009 renuncié al PS porque cambiaron las reglas de las primarias. En 2012 fui al PC y le dije a Guillermo Tellier que hiciéramos primarias, me dijeron que no, que no les gustan las primarias y que se van a unir con la Concertación. En 2013 (Michelle) Bachelet no quiso hacer primarias, yo no estuve bien porque no luché lo suficiente. En 2017 propuse primarias amplias, me dijeron que no porque estaba con juicios, me condenaron públicamente. Pero ya, ganado y cerrado. En 2020, me había retirado de la política, me llama Fuad Chahin (expresidente DC), somos parte de un pacto efectivamente con el PC, y le dijimos a Daniel Jadue y Camilo Lagos que las elecciones son esenciales para elegir gobernadores, y el PC dice que no, que con RD quieren negociar cupo para Coquimbo y Copiapó. Nosotros dijimos que no, llamamos a primarias amplias. Informo a Camilo -quien también había recibido la llamada de Álvaro Elizalde (presidente PS)- y le digo: “Camilo tenemos un tema de principios” (...) Hacemos las primarias, que es el mecanismo por el que he peleado, mientras el FA y el PC prefieren acuerdos de omisión, con la misma coalición con la que meses después no quisieron primarias. Nuestra posición siempre ha sido hacer primarias.

Si gana Kast va haber un choque de poderes, ¿En Chile se está instalando un gobierno en donde gobierna la izquierda o la centroizquierda o se hace ingobernable?

[Muestra imágenes de Miguel Krassnoff] 804 años (condenado) por los tribunales de justicia por violar mujeres y, entre otras cosas, por matar a mi papá. Y un candidato presidencial va hace 3 años a la cárcel y dice ‘No es tan mal tipo’. Va dos veces a Punta Peuco...

Si el pueblo determina en una elección, eventualmente, a un candidato de la derecha ¿Se le va dejar gobernar o se terminó la posibilidad de algunos y, sino, a la calle? Lo que le está pasando al Presidente Guillermo Lasso en Ecuador, que lo eligen, plantea su programa, y sale la gente a la calle y amenaza con paralizar el país ¿Eso es Latinoamérica?

Yo quiero hablar de Chile. Bolsonaro ganó así. El periodismo brasileño y el norteamericano que anda pidiendo disculpas ahora, avergonzado de lo que hicieron con Trump, dejaron pasar esto. Porque periodistas norteamericanos dijeron “Oh que choro es Trump, qué divertido se le ocurrió un muro, hagamos harta entrevista y no hablemos de los problemas de fondo, porque Trump es mucho más entretenido que Hillary Clinton, una burócrata de Washington”. Trump tenía rating, pero no era bueno para la democracia. Los periodistas, colegas suyos, están escribiendo editoriales pidiendo disculpas. No todo vale por el rating. Ningún periodista le ha preguntado. Soy un privilegiado porque he estado en los debates.

No soy tan privilegiado con usted, pero he estado en tres o cuatro debates. Uno sortea temas, si a uno le toca el tema de salud, no le voy a sacar a Krassnoff...

Tengo una diferencia, que este es un tema presidencial. Nos interrumpen sin parar.

Pero si lleva 10 minutos enarbolando un cartel de alguien que fue condenado a 800 años…

De alguien que mató a mi viejo, un pequeño detalle. Y mi contendor va y le hace un homenaje. Y no escandaliza a nadie. Pero olvídense de mí y Miguel Enríquez.

Nadie dice que no escandalice a nadie

Mire usted me pregunta si puede gobernar Kast. Déjeme dar mi respuesta. Va ganar un tipo que, con estos hechos y valores, va tener una dificultad enorme para gobernar, con una constituyente que ha dicho que la sola presencia del militar, golpista, pinochetista y violador de DD.HH. Martínez Bush ¿Ese es? No, Jorge Arancibia. Son casi todos los mismos; eso es lo que va dar estabilidad en Chile. Soy capaz de distinguir entre Macri y Kast. Ya que me cita países, hablemos de Brasil. 600 mil muertos por Covid. Un racista y homófobo, y los jóvenes votaron por Bolsonaro. Y la izquierda cometió un error. Hicieron una marcha feminista gigantesca poco antes de la elección y ganó Bolsonaro, porque olvidó que además del feminismo hay otras causas. Ese fue Fernando Haddad, amigo mío, que perdió con Bolsonaro, que igual a Kast, fue parlamentario durante décadas. Y que dijo que “los que violaron a Dilma Rousseff eran héroes de la patria”. Como la política es una ola que se va renovando, al rato vamos a estar hablando de otra cosa. Internet que a mi juicio es una gran conversación para la política, rompe con la dinámica de la conversación diaria. Yo me detengo, y ahí está mi diferencia con Provoste y con Boric, porque creo que lo de Kast es demasiado complejo, porque va desmantelar el Estado.

Un sector de la izquierda considera que con su candidatura, usted allana el camino para que Kast quedé en segundo lugar.

Y un sector del PRO piensa que Provoste y Boric con sus escasas posibilidades, le hacen un flaco favor a la economía de la democracia. Kast viene de una casta, es un enamorado de su casta. Siempre estuvo contra las libertades civiles, contra los DD.HH. Esos valores en políticas públicas tiene consecuencias. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Es asumir que respecto a la perspectiva de género, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, quiere salirse de Nacionales Unidas. Yo entiendo que a La Pintana le importa un carajo la ONU, punto para Kast, porque esa pelea la tenemos perdida. Llamo a la sensatez.

No es por defender a Kast, pero ¿De de qué casta viene Kast?

La de una élite que se mira a sí misma.

Él es hijo de inmigrante, usted hijo de una aristocracia castellano-vasca

Pero yo he estado siempre por la reforma tributaria. Vamos a la política. Esto no es personal, son los hechos.

Pero va soltando frases como quien va tirando basura por la ventana

¿Basura es lo que dijo? ¿Usted califica de basura mis ideas? Esto es una falta de respeto. Cámbieme la frase porque no la acepto.

Este es un ejercicio muy propio suyo, empieza a tensar las entrevistas. Usted dijo que Provoste había degollado a Ximena Rincón, y lo tiró al paso. Después dijo que Kast es de una casta, o que a Boric le falta experiencia ¿Qué ejercicio es ese?

De sinceridad que a usted le incomoda, no le gustan mis respuestas y las califica de basura. Yo no voy a hacer lo mismo con usted. Continuemos con la entrevista porque lo que importa son las ideas y los temas de la gente. El Che Guevara, Miguel Enríquez venían de una casta, pero luchaban por justicia social. Da lo mismo de dónde uno viene, importa por lo que se lucha. Kast quiere desmantelar el Estado, dicho por él ¿Sabes lo que es eliminar un ministerio de género en estos tiempos? Eso lo calificaste como basura y me dolió. Son mis ideas, que no le gustan, pero creo que a Kast hay que enfrentarlo en todas las líneas porque es muy grave y puede ganar. Es mi percepción. Y no hablo de las encuestas de Piñera, hablo de los hechos, de lo que percibo. Lo veo muy fuerte, porque se instala la idea de que él es el cambio, de que es finalmente “el valiente”, y creo que Boric y Provoste han caído en su trampa. Y es muy grave porque en Brasil no se tomaron en serio a Bolsonaro, en EE.UU. no se tomaron en serio a Trump, son liderazgos que no creen en la ciencia. Significó muerte.

Pero usted atribuye responsabilidad a Boric y Provoste...

¿Le voy a echar la culpa a Patricio Aylwin que está enterrado’, ¿a quién le voy a echar la culpa si no a los otros candidatos? Yo también, por eso estoy acá en esta entrevista, conquistando corazones porque creo que hay que enfrentarlo en segunda vuelta. ¿Qué quieren que haga? Es mi respuesta, yo sé que no les gustan hace muchos años, pero son las mías. No creo en esa respuesta para enfrentar a Kast. Creo que hay que tensar las cosas. No he salido electo, pero me he equivocado poco. La constituyente se va enfrentar a Kast, quien promete orden cuando la ciudadanía ya eligió con una gran mayoría un proceso constituyente. Las cosas son dinámicas, es cierto, y pareciera que algo ocurrió entre el 80%, algo contracultural, de que el país dice ahora algo con que le alcanza a Kast para pasar a segunda vuelta. Creo que habrá una pugna de poderes muy dramática. Y no me equivoqué cuando dije en 2006 que iba a explotar Chile y que había que hacer una constituyente, y hablé varias veces del tema. Yo creo que no hubiese quedado ciego Gustavo Gatica si hubiésemos hecho la constituyente antes. Nos habríamos ahorrado la violencia. Toda la violencia que quieran, la de Plaza Dignidad, la de Carabineros, la del Estado, la de Fiscalía, todo.

Le insisto, en octubre de 2020 hablaba de la unidad de la oposición, bajo ese prisma, ¿no se siente responsable? Si Kast pasa a segunda vuelta, justamente por la falta de unidad de la oposición...

Creo que es complicado que no haya habido primarias con Jiles, Rincón y aún más grave lo que hizo Boric-Jadue de expulsar a (Heraldo) Muñoz. Me preguntó de 2020, ¿me permite ver la cartilla de abril de 2021? Yo entiendo que no les gustan mis respuestas ¿Qué hago? Le digo lo que quiere escuchar. Nunca hubo unidad. Tercera vez que me pregunta. Persevera hasta que logre su cuña y no la va a encontrar. ¿Qué le respondo ahora? Demuéstreme usted que hubo unidad.

Le estoy preguntando si Kast puede pasar a segunda vuelta por la falta de unidad en la oposición

Claro, por eso propuse hacer primarias amplias

Marco, usted se concibe como hombre de la unidad, de la centroizquierda. La Unidad Constituyente, que adelantó el proceso constituyente, la explosión social, además es el hombre de la unidad

Su tono es irónico no puedo responderle así. Sé que estoy preparado para enfrentar a Kast en segunda vuelta.

Para eso tiene que ser convocante con el resto de la oposición ¿o no?

Bueno, el resto de la oposición tendrá que, a mi juicio, una parte de ella, tomar en serio lo que estamos viviendo. Tenemos un proceso constituyente…. Soy de cine, están los trenes en las películas en blanco y negro con los trenes que pasaban. El último carro es la constituyente. Si se pierde la constituyente, para los que hemos luchado por los derechos, sin decir que todo el modelo exportador de desarrollo en los 90′ fue malo (…) A lo que voy es que la Constitución puede ser papel maché, literatura vaga. Pero creo que la Constitución que tenemos ahora es parecida a la brasileña. Tiene elementos que permiten este modelo de desarrollo, fue hecha por economistas, fue hecha por la derecha. Quiero una Constitución más neutra, laica si se quiere. Yo sostengo que está en riesgo. Porque algo está ocurriendo que, para elegir a los primeros gobernadores, votó el 12%, toda la energía de octubre de 2020 se desmovilizó. Convengamos que algo está pasando, se está desmovilizando el país. Por eso veo que es un riesgo que el orden lo encarne mejor alguien que va por desmantelar el Estado y por el lucro en la educación; versus la constituyente que quiere exactamente lo contrario.

Usted ha reconocido que el cuarto retiro genera complicaciones y efectos adversos en la economía, ¿Cuál es el fundamento para apoyarlo?

La inflación es un problema mundial. El Presidente Emmanuel Macron (Francia), liberal de derecha, entregó un subsidio de 80 euros porque hay un problema. Metió plata al bolsillo de las personas. Una política pública infinitamente mejor que los retiros. Sostengo eso sí que en el debate de la inflación pongamos la pelota al piso. Uno es un fenómeno mundial. Brasil está en 2 dígitos, España en septiembre tuvo 4%. Países más grandes y más ricos están discutiendo qué hacer. Es un ciclo mundial, y Roberto Zahler, expresidente del Banco Central, él mismo establece en un documento que esto es temporal, que se va normalizar. Por lo tanto, la pregunta es qué hacer. Hay los que sostienen que hay que hacer política pública, apretarse el cinturón, hay muchas teorías. Yo creo que se juntan muchos factores: las AFP, que yo creo que no sirven para las pensiones, y creo que es justo que se haga el cuarto retiro.

[Muestra un diagrama con el retiro de empresas a octubre de 2021 y menciona a Colbún y CMPC]

¿Qué tiene que ver eso? Conozco esa lista, quiero que me diga qué tienen que ver los retiros de Colbún con la inflación ¿Cree que los accionistas de Colbún salieron a gastar plata en las grandes tiendas?

No sé, usted, ¿Cree que la gente que saque el cuarto retiro va gastar esa plata o que va a ahorrar?

Sé que esos inversionistas no se gastan esa plata en canasta básica. Son temas más o menos básicos de economía, la inflación afecta a los más pobres

¿Quién le dijo a usted que los retiros van a consumo? Han ido a deuda, consumo y ahorro...

¿Usted apoyaría el proyecto como está ahora?

No sé en qué está ahora. Sin letra chica, apoyo inmediato, sin impuestos. Lo que sostengo es que en el debate económico hay que poner muchos elementos sobre la mesa. No es solo culpa de los retiros, no hay evidencia. Gran parte de los chilenos los usaron para pagar deuda, además de ahorro y consumo. A quienes les quedan 4 u 8 millones de pesos, a los 55 años, es como tener 0 peso para jubilarse.

Bajo esa premisa entonces, saquemos el 100%

No. Para pasar a un sistema distinto se necesita buena parte de los recursos que quedan. A Piñera y Boric les gusta Mario Marcel, yo creo que Mario Marcel es buen tipo, pero además de ratificarlo le sumaría más pega: que se ocupe también de los empleos. He estado en muchos debates y siempre dicen “todos los economistas están de acuerdo con…”, y no son todos los economistas.

¿Es funcional su condición de excandidato para asesorar al Grupo de Puebla?

Yo no asesoro. Soy fundador, creador y coordinador. Más bien al revés, ha sido una tensión, porque el Grupo de Puebla promueve la unidad y ha habido que hacer un trabajo de explicación.

Algunos dicen que Grupo de Puebla es su emprendimiento

La maldad ya es infinita, otros dicen que me robo la plata de las elecciones. ¿Dicen quiénes?

La constitución de su sociedad cuatro consultores hablan de asesorías exteriores en el extranjero, no parece descabellado pensar que tiene una asesoría formal con este grupo… Se le pregunta si es un emprendimiento

No tiene nada que ver, no entiendo. Usted piensa que es un emprendimiento, no “algunos”, porque lo rebato, esa fórmula sí puede traer basura. No es un emprendimiento. No tengo sueldo de ello. Ya me intentaron investigar y en un debate con 30 puntos de rating se vio que esas fuentes eran falsas. Era información publicada falsa. Así funcionan las fake news. A nadie le importa ese debate.

¿A quién asesora usted entonces?

Al pueblo de Chile, de quien quiero ser su principal asesor como Presidente.

¿Quién financia su campaña?

Crédito de BancoEstado que hasta anoche es una pelea. ¿Se acuerda que a Bachelet le prestaron 2.000 millones? y a mí 50 millones. ¡Vaya democracia! Hago esa discusión ahora.

Eso es el mercado, el banco verá un riesgo entre uno y otro, cantidad de votos…

¿O será que la Presidenta Bachelet tenía un cierto ascendente en el Banco stado? No puedo explicarme. Yo saqué el 11% y ella 45%, entre 50 y 2 mil millones...

Riesgos, bancos, comités de riesgos…

Democracia, valores, igualdad de condiciones para competir. Ustedes dependen de los auspiciadores, del rating, están en su mercado. La democracia no es un mercado, y es injusto que el Banco Estado de todos los chilenos tenga políticas que afectan la democracia, prestando a alguien que fue jefa de ellos 2 mil millones de pesos y a otros 50 (millones). Vemos distinto la democracia. Pedí 200 millones, estamos contra el tiempo.

¿Veremos un quinto retiro y una quinta candidatura de ME-O en cuatro años más?

Como Presidente de Chile promoveré una renta básica universal provisoria a casi 9 millones a las mujeres en el Registro Social de Hogares por 6 meses por $200.000, y 12 meses de postnatal.

¿Quinto retiro?

En mi gobierno no habrá debate de quinto retiro porque habrá una verdadera política social, a diferencia de Piñera y Kast.