Presidente del Servel por plebiscito: “Está la posibilidad de que todos los electores sean cambiados de local o la gran mayoría de ellos”

Desde las 16.15 horas de este martes sesionó la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados con la finalidad de recibir al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle. La instancia ya había discutido por una hora otros asuntos de su competencia.

En la ocasión, Tagle detalló las medidas que ha dispuesto el Servel en orden a informar a la ciudadanía acerca de la realización del plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta de nueva Carta Magna de la Convención Constitucional y cómo se está fiscalizando el cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral para ese evento electoral.

Por otro lado, se citó también a Tagle para que informara las gestiones y coordinaciones que ha efectuado el organismo con el Ministerio de Justicia para asegurar el ejercicio del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad.

Cercanía al domicilio electoral

En su exposición, el presidente del Servel recordó que el 19 de abril el Congreso aprobó la reforma que modifica la legislación electoral con el fin de privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. La norma se publicó 10 días después en el Diario Oficial y el domingo 1 de mayo, a las 23:59 horas, cerró el plazo establecido para efectuar el cambio de domicilio electoral en el sitio del organismo.

Ante la difusión del plebiscito que se realizará en septiembre, Tagle adelantó que pondrán el acento en el llamado a participar en un proceso obligatorio y a que los electores verifiquen el lugar en el que les corresponderá votar.

“Lo que más nos preocupa en esta ocasión es informar a los electores que deben revisar sus datos electorales, especialmente el local de votación y la mesa debido a los cambios que va a producir la ley de acercamiento de los electores a los locales de votación y la asignación de nuevas mesas”, explicó, indicando que disponen de $531 millones de pesos para financiar la campaña informativa respectiva que se pondrá en marcha tras la publicación del Decreto Supremo convocando al plebiscito.

Tagle comentó que “está la posibilidad de que todos los electores sean cambiados de local o la gran mayoría de ellos y desde luego, de mesa, porque las mesas van a obedecer a un orden alfabético”.

Respecto al derecho a sufragio de personas privadas de libertad, señaló que lo que se requiere para darle viabilidad es una legislación acorde que considere el voto anticipado.

Se consultó a Tagle también por la publicación de La Tercera sobre los lazos de La Moneda con la campaña en redes sociales virtuales que se activó a fines de mayo Aprueba x Chile.

“Yo no tenía antecedentes, no sé en qué está, hay que ver la denuncia. No sé si es una preparación para una campaña futura que no está ejecutándose o simplemente páginas web que dan opiniones personales, pero si hacen la denuncia por supuesto que la vamos a investigar”, aseguró.

Video del gobierno “no constituye propaganda”

También abordó el video que lanzó el Ejecutivo en el marco de la campaña “Hagamos historia” de cara al plebiscito y que recibió cuestionamientos de los partidos de la oposición, quienes acudieron a Contraloría.

“Se trata de un video sobre los diferentes procesos constitucionales que han existido en Chile. En nuestra opinión no constituye propaganda ya que no llama a apoyar una u otra opción”, afirmó, aclarando que es la Contraloría General de la República la que debe resolver “el asunto sobre la neutralidad”.

Asimismo, Tagle explicó las dificultades relativas a impulsar la implementación un sistema de verificación de votación con impresión de huella dactilar.

El presidente del Servel dijo que la incorporación de tecnología de verificación de identidad asociado a la huella u otras corresponden a reformas que él no se negaría a discutir, “pero que indudablemente no podemos implementar para este plebiscito”.

Un planteamiento similar hizo frente a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados respecto al proyecto que busca que participen menores de edad desde los 14 años en la votación.

El proyecto es “contradictorio” con las normativas electorales aprobadas recientemente dijo Tagle, asegurando que ve “muy poco factible” que se pueda concretar ya que sumaría 988 mil electores adicionales y “alteraría todo el calendario electoral”.