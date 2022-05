Chile Vamos y Republicanos ingresan requerimientos a Contraloría por presunta “intervención electoral” del gobierno en campaña para el plebiscito de salida

Hagamos Historia. Ese es el nombre de la campaña que lanzó este sábado 28 de mayo el Presidente Gabriel Boric de cara al plebiscito del 4 de septiembre en el cual se votará Apruebo o Rechazo al nuevo texto constitucional que elabora la Convención.

En el acto en La Moneda el Mandatario destacó que el rol del Ejecutivo es informar: “Hoy día estamos lanzando la primera etapa de esta campaña, que consta de tres etapas, de informar respecto al proceso constituyente. En segundo lugar, una vez tengamos el texto final el próximo 4 de junio, vamos a poder discutir y debatir sobre los contenidos de la Nueva Constitución (...) y, finalmente, la información respecto de dónde votar”.

La campaña generó rechazo en la oposición. El mismo sábado, poco después de que se divulgara, desde Renovación Nacional (RN) y Republicanos (PR), anunciaron que acudirían a Contraloría por una supuesta “intervención electoral” del gobierno en favor de la opción del Apruebo.

A la ofensiva se sumaron este lunes otros partidos de Chile Vamos: la Unión Demócrata Cristiana (UDI) y Evópoli, quienes llegaron este lunes cerca de las 11 horas hasta el órgano fiscalizador junto a RN para presentar el requerimiento.

El diputado y secretario general de Renovación, Diego Schalper sostuvo, tras entregar el documento que “hemos querido comunicarle una vez más al Presidente Boric que este plebiscito es demasiado importante para los chilenos, el gobierno no entiende que tiene que cautelar ambas opciones por igual, el Presidente tiene el deber de ser jefe de Estado y actuar de manera amplia considerando a todos los chilenos y no ser proselitistas de una opción en particular”.

Por parte de la UDI el presidente de la colectividad, Javier Macaya explicó que “cuando hay que fiscalizar el uso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral vamos a ser implacables y vamos a presentar y ocupar todas las acciones legales que tengamos a nuestra disposición en caso de que el gobierno como ocurrió en este caso infrinja sus deberes legales, acá lo mínimo que se le puede exigir al gobierno en materia de no intervencionismo electoral, en no usar recursos públicos para promover una de las opciones del plebiscito”.

Por otro lado, el Partido Republicano también llegó hasta Contraloría y desde allí, el presidente del partido y senador Rojo Edwards dijo que “el intervencionismo del Apruebo ha sido descarado”, y agregó que “yo le quiero decir al Presidente Boric que es mala idea jugar con la inteligencia de los chilenos, todos entendemos lo que está tratando de hacer con este video y que está favoreciendo una opción”.

En tanto, el diputado republicano, Juan Carlos Meza sostuvo en la misma línea que “cuando se señala que este es un proceso histórico, cuando se le pone una cierta cantidad de adjetivos positivos a este proceso ya deja de ser una campaña informativa y se convierte en una campaña de proselitismos, ¿Qué es lo que corresponde al gobierno, al Presidente? es informar las fechas y las opciones que se plebiscitan, pero no estar adjuntando calificativos o adjetivos específicos al proceso”.