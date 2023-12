Vallejo y detención de Luis Castillo: “De configurarse el delito de secuestro como gobierno aplicaríamos querella”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la tarde de este jueves la detención de Luis Castillo, uno de los 12 sujetos indultados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022.

Castillo fue arrestado por ser uno de los presuntos secuestradores de una persona en Copiapó, Región de Atacama. Si bien el fiscal Cristián González no quiso confirmar su identidad, sí lo hicieron fuentes policiales ligadas al caso.

De acuerdo a información de la Fiscalía, la víctima, un hombre, fue raptado durante la noche del miércoles en una estación de servicio y trasladado al interior de la maleta de una camioneta marca Changan del año 2022. Personal policial siguió el vehículo y logró el rescate en otra estación de servicio.

La detención del favorecido con el indulto presidencial causó revuelo a nivel nacional y generó una serie de críticas, principalmente desde la oposición, por lo que la titular de la Segegob tuvo que dedicar minutos durante su participación en la emisión de hoy de Gobierno Informa a responder preguntas por este hecho.

“Como lo ha dicho el fiscal, que comunicó durante la mañana aspectos de este procedimiento, esto es una investigación reservada, secreta, porque hay razones para que la fiscalía lo determine así. No confirma absolutamente nada porque todo está en el marco de lo presunto”, partió diciendo Vallejo.

Posteriormente, la secretaria de Estado sostuvo que “de configurarse el delito de secuestro, que entraría en un proceso de formalización por delito de secuestro, nosotros como gobierno aplicaríamos querella sea la persona involucrada en esto”.

Consultada respecto a un eventual mea culpa del Ejecutivo por haber otorgado el indulto a Castillo, la ministra dijo que “no hay nada más que agregar sobre esta larga discusión que hemos tenido hace meses” e insistió en que como gobierno no pueden “hacer política ficción”, ya que el caso está en calidad de “presunto”, por lo que no construirán “escenarios políticos sobre elementos que no están confirmados”.

“No es responsable. Lo serio es tener mesura frente a un caso que la propia fiscalía ha determinado como reservado y secreto”, recalcó.

Horas antes de la intervención de Vallejo, La Tercera confirmó que el gobierno se querellará este mismo jueves contra el detenido, en una causa que fue declarada secreta. Esto, luego de que fuera dado a conocer a la prensa por el diputado Diego Schalper (RN) tras sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Le manifesté personalmente mi malestar a la ministra del Interior, le dije que esto es algo extremadamente grave y que hay que ponerle la tonalidad que tiene. Ella me expresó que también lo encuentra grave y me autorizó a decir que el gobierno se querellará por esta situación”, dijo el parlamentario a la salida del encuentro con la secretaria de Estado.