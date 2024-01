Cinco recetas para seguir aprovechando los tomates

Al horno

Una buena opción para aprovechar los tomates es cocinarlos al horno. Así pueden ser consumidos tanto como plato principal, como entrada o, si se prefiere, en modalidad de acompañamiento. Además, si se prescinde del queso al preparar esta receta para cuatro personas, queda apta también para veganos.

Tomates al horno

—4 tomates grandes

—2 dientes de ajo

—¼ queso mozzarella u otro para fundir

—½ taza de hojas de albahaca picadas finamente

—Sal, pimienta y aceite de oliva

Precalentar el horno a máxima potencia (o 250º). En una budinera previamente aceitada, poner los tomates partidos por la mitad y con su cara cortada hacia arriba. Luego, picar finamente los ajos y ponerlos encima de los tomates. Después, condimentar con sal y pimienta. Agregar el queso y la albahaca más un chorro bien generoso de aceite de oliva por encima. Llevar al horno fuerte por veinticinco minutos, hasta que gratine el queso y se funda con los tomates.

¿Confitados?

Confitar un alimento consiste en cocinarlo en un medio graso —como aceite— o azúcar, pero a baja temperatura. La gracia de esta técnica, y para la que fue usada en sus inicios, es que permite la conservación de los productos por mucho más tiempo. Pero claro: en tiempos de refrigeradores ya no es necesario confitar para que las cosas no se echen a perder, aunque no por eso vamos a dejar de disfrutar de la suave textura y sabor que éstos toman al ser preparados de esta manera. Así las cosas, confitar tomates está más que recomendado.

Tomates confitados

—4 tomates cortados en gajos

—1 cebolla pelada y cortada en gajos

—1 cabeza de ajo completa cortada por la mitad (sin pelar)

—1 rama de romero

—2 hojas de laurel

—10 granos de pimienta negra

—Sal gruesa y aceite de oliva

Precalentar el horno al fuego más bajo (100º). Luego, en una fuente bien profunda, disponer los tomates con la cebolla más la cabeza de ajo, el romero y el laurel. Agregar los granos de pimienta y una buena cantidad de sal gruesa. Después, agregar aceite de oliva hasta cubrir todos los ingredientes y luego llevar la fuente con el horno a fuego mínimo por una hora, o hasta que los ingredientes estén bien blandos. Servir caliente o frío. Se puede untar en pan o hasta agregar a una pizza. Si sobra, guardarlo en un frasco hermético, donde puede durar varios días.

Un clásico del verano

Cuando el tomate abunda y además hace calor, nada mejor que preparar esta receta fría y contundente. Hablamos del tomate relleno, que tiene varias versiones, todas muy ricas. Esta, aunque muy simple y económica, no deja por eso de ser sabrosa.

Tomate relleno

—1 tomate grande

—½ taza de choclo cocido

—½ taza de atún al agua

—½ taza de cebolla cortada en cuadros pequeños

—¼ taza de cilantro picado fino

—½ taza de mayonesa

—1 filete de anchoa

—Sal, pimienta, jugo de limón y aceite de oliva

Cortar el tomate por su parte de arriba y luego, con la ayuda de una cuchara, sacarle toda su carne y ponerla en un bol. A continuación, agregar al bol el choclo, el atún, la cebolla, el cilantro y la mayonesa. Aliñar con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón a gusto. Revolver bien y finalmente rellenar el tomate con esta mezcla, coronando todo con un filete de anchoa por encima a modo de decoración. Para darle un toque tradicional, servir sobre una camita de hojas de lechuga.

Un toque agridulce

En estricto rigor, el tomate es una fruta. No del todo dulce, pero fruta al fin y al cabo. Y claro, con ese sabor entre ácido y dulce, tan rico, viene muy bien si se combina con otros ingredientes de estas mismas características. Aquí, un ejemplo.

Ensalada agridulce

—3 tomates

—3 rabanitos

—2 betarragas cocidas

—1 pomelo

—Sal, pimienta y aceite de oliva

Cortar el tomate en láminas delgadas y disponerlas sobre un plato grande. Por encima, ponerle las betarragas previamente cocidas, cortadas también en rebanadas delgadas. Sobre todo eso, agregar los rabanitos cortados en láminas extremadamente finas, ojalá con una mandolina, para tener la máxima precisión.

Luego, pelar un pomelo y sacarle una buena cantidad de gajos, para disponerlos por encima de las otras verduras. Finalmente, apretar el resto del pomelo sobre un pocillo para extraer su zumo, agregarle aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Revolver bien y aliñar con esta mezcla la ensalada.

Un plato estrella

Gracias a su exquisito lomo saltado, los peruanos han conquistado paladares en diversos lugares del mundo. Pues bien, yo soy un convencido de que nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestro gran tomaticán. Fácil de hacer, rápido y muy pero muy sabroso. Solo hay que atreverse. Mientras tanto, una receta para seis personas.

Tomaticán

—600 grs de asiento de vacuno

—1 cebolla

—8 tomates bien maduros

—2 choclos cocidos

—2 dientes de ajo

—Sal, pimienta, comino, orégano, cilantro y aceite de oliva

Cortar la cebolla en pluma y cocinarla a fuego bajo con una pizca de sal en una sartén con aceite de oliva. En paralelo, cortar la carne en cubos pequeños y agregarla a la sartén con un poco de sal. Machacar con el cuchillo los dientes de ajo y agregarlos también. Revolver bien y dejar cocinar por unos minutos.

Mientras tanto, pelar los tomates y picar en cubos pequeños, eliminando la mayor cantidad de sus pepas pero sin perder su jugo. Agregarlos a la sartén, poner otro poco de sal, revolver y seguir cocinando a fuego lento. Con la ayuda de un cuchillo, sacar los granos del choclo ya cocido de las corontas, y agregar a la sartén. Condimentar con pimienta, comino y orégano. Revolver bien y cocinar hasta que el choclo se entibie. De ser necesario, corregir el punto de sal y servir con un poco de cilantro picado encima.

