Líos de platas: Montes dice que está “esperando poder declarar” cuando el fiscal de Antofagasta “lo solicite”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se volvió a referir este viernes a los líos de platas, relacionado a las transferencias directas de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas sin fines de lucro, y que derivó en una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por posibles delitos de corrupción.

Luego de encabezar la inauguración del proyecto Mejoramiento Conexión Vial y Puente Diego de Almagro, en la comuna de Copiapó, el secretario de Estado ofreció un punto de prensa donde fue inquirido nuevamente por el caso de Democracia Viva, ONG ligada a Revolución Democrática (RD) que firmó tres contratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por $426 millones, y que terminó desatando una crisis de proporciones en el gobierno.

“Nosotros entregamos todo lo que consideramos que es pertinente y si tenemos otros antecedentes también los vamos a entregar al Ministerio Público, porque creemos que lo mejor es que esto se esclarezca a fondo”, dijo el ministro.

También recordó que que acudió a Antofagasta “a los días de que esto se había destapado, para entregarle todo al fiscal. Nuevos datos no lo sé (si hay), probablemente hay nuevas cosas que nos van a preguntar. Desde que yo vine el propio fiscal me pidió el teléfono, porque él quería de alguna forma que yo colaborara”.

Y luego manifestó que está a la espera de la citación por parte del fiscal de Antofagasta: “Yo estoy esperando poder declarar cuando él lo solicite”.

El titular de Vivienda además aseguró que lo que quiere el gobierno del Presidente Gabriel Boric es que “esto se esclarezca” y saber “cómo se produjo, quiénes fueron los que organizaron esto y quiénes fueron los beneficiados por esto”.

Los dichos de Montes se dieron a un día de que se conocieran nuevos antecedentes del caso de Democracia Viva. Esto luego de que se hiciera pública la declaración del secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), el abogado Edson Dettoni, quien en el marco de la diligencia que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta aseguró que la diputada Catalina Pérez -que tiene congelada su militancia en RD- sabía de la entrega de recursos fiscales a la ONG que representaba su pareja, Daniel Andrade (exRD).

Consultado por el testimonio que entregó Dettoni al Ministerio Público sobre la legisladora, el ministro de Vivienda mantuvo cautela.

“Yo prefiero no opinar sobre una persona que está en este momento como parte de una investigación del Ministerio Público, y creo que no me corresponde a mí opinar al respecto”, dijo sobre Pérez.

Al secretario de Estado también le preguntaron por la solicitud de la Fiscalía al Juzgado de Garantía de Antofagasta, para levantar el secreto bancario de la diputada. Dicha petición la hizo el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, y quien pidió conocer las cuatro cuentas bancarias de la congresista.

“Entiendo que esto se ha hecho con todas las personas. En general en los países el secreto bancario para el Ministerio Público está abierto ante cualquier investigación, no requiere pedir investigación, y en muchos países de la OCDE también está abierto para Impuestos Internos, Chile es como una excepción a eso”, respondió Montes.