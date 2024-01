Ministra vocera por formalización de Yáñez: “La petición no altera el trabajo que estamos realizando con Carabineros”

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación que atraviesa el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Luego de que el Ministerio Público fijara para el 7 de mayo, a las 9.00 horas, la formalización de cargos en su contra como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social.

La ministra de la Segegob, en entrevista con Radio Cooperativa, reiteró que hay que tomarse esta situación con “cautela” y aclaró que como gobierno valoran “el trabajo coordinado y colaborativo” que han “tenido con Carabineros de Chile y también con el general director de Carabineros todos estos meses”.

General director de Carabineros, Ricardo Yáñez. /AgenciaUno.

Vallejo recalcó que “la solicitud de formalización, además de la Fiscalía, es una acción que realiza un servicio con total autonomía respecto al gobierno. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, respetamos y vamos a respetar. Y además que consideramos que la petición hasta el momento no altera y no debiese alterar el trabajo que estamos realizando con Carabineros como institución (...) Es lo que todos esperamos, que las policías no se paralicen por esto, que finalmente esto no sea un tema de uso político que obstaculice su labor”.

Respecto a las opiniones cruzadas provenientes de distintos sectores políticos sobre el hecho, la vocera respondió que “las presiones y las opiniones pueden ser diversas y no solamente en bloque, hemos tenido incluso a algunos de derecha diciendo que debería renunciar, pero nosotros no podemos ceder a las presiones en este caso, respetamos obviamente el actuar de la justicia y los tiempos que tiene la justicia, entonces nosotros no podemos adelantarnos. Nos interesa es mantener la institución funcionando y eso va a suceder”.

Consultada por una presunta llamada del Presidente Gabriel Boric a Yáñez, la ministra señaló que en eso “hay que ser prudente y nosotros no podemos referirnos a la llamada que tenga el Presidente de la República” y que no “puede ni confirmar ni descartarla”.

Por último, le preguntaron si hubiesen preferido que la fecha de formalización no se diera a conocer en medio de la crisis de seguridad. Vallejo fue muy enfática en responder que “no podemos determinar los tiempos de la justicia. La justicia tiene que actuar siempre y ojalá esté siempre dando respuestas de manera efectiva y concreta ante la opinión pública”. Por lo que, “la agenda de seguridad y la prioridad de la seguridad pública en el debate público y la vida cotidiana de las personas determine los tiempos de la justicia, no se sostiene (...) La agenda de seguridad es una constante en nuestro gobierno y va a seguir siendo una constante en nuestro gobierno, al menos los dos años que nos quedan”, cerró la ministra.

Rendición de cuentas de Santiago 2023: “Lo importante es que se aclare cuanto antes”

La titular de la Segegob también abordó los detalles que entregó la contralora (s) General de la República, Dorothy Pérez, el pasado miércoles en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Allí anunció el inicio de una auditoría por la falta de rendición de cuentas de $194 mil millones de los aproximadamente $ 282 mil millones utilizados.

Al respecto, Vallejo sostuvo que no le correspondería “juzgar el trabajo de la contralora (s)”.

“Nosotros respetamos también a la Contraloría en su acción. En todo espacio y para todos los casos hemos estado colaborando con la Contraloría, respetando su autonomía, incluso en aquellos momentos que ha sido más crítico o crítica con el actuar del Ejecutivo”, afirmó.

En cuanto a las diferencias entre las rendiciones de cuenta con la Corporación Santiago 2023, la secretaria de Estado señaló que “habrá que aclarar, porque efectivamente tenemos informaciones distintas”.

“Las rendiciones del 2021 y 2022 están efectuadas y eso ha sido chequeado con la Corporación, con el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, lo que ha señalado el mismo Harold Mayne-Nicholls, el ministro del Deporte también. Entonces eso es lo primero, pero esas están efectuadas y además se encuentran en proceso de revisión, mientras que las rendiciones del 2023 aún tienen plazo para realizarse”, explicó.

La ministra acotó que “eso es lo que yo les puedo decir por el momento: no voy a juzgar el criterio de la Contraloría, lo importante es que se aclare cuanto antes, porque efectivamente tenemos diferencias en los datos y tiempos de rendición”.